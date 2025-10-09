El área sanitaria de Ferrol pone el foco en la salud mental con una muestra sobre la vulnerabilidad

Muestra sobre la vulnerabilidad en el área sanitaria de Ferrol. Sergas

Este viernes, 10 de octubre, se conmemora el Día de la Salud Mental. Por este motivo, el área sanitaria de Ferrol ha organizado una muestra sobre la vulnerabilidad bajo el lema "Compartamos vulnerabilidade, defendamos a saúde mental".

El Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol invitó a todos los profesionales del área a participar en esta iniciativa compartiendo lo que significa para ellos la vulnerabilidad a través de una imagen o dibujo.

El resultado es un collage de manos unidas formando un árbol con imágenes de esta temática y textos sobre la valentía, el miedo, la enfermedad, la fortaleza o el valor de la cotidianidad. La exposición se puede ver en el pasillo principal del hospital Arquitecto Marcide.

Desde Hospitalización de Psiquiatría, la enfermera Iria Requena destaca que en su elaboración se hizo hincapié en que "sentirse vulnerable non é unha debilidade, e que buscar axuda fainos máis fortes".

En el Hospital de Día, la terapeuta ocupacional Nuria García añade que "a vida cotiá é vulnerable e que debemos dar valor ó noso dereito a vivila".

Cerca de 30.000 consultas de salud mental al año en Ferrol

De acuerdo con los datos del Sergas, al año se realizan cerca de 29.500 consultas en los dispositivos de salud mental del área sanitaria de Ferrol y unos 300 ingresos al año.

En un comunicado, destacan que la atención cada vez es más personalizada y humanizada, "potenciando o valor do Hospital de Día e da recuperación do paciente no seu entorno". Para ello se habilitaron espacios que favorecen la privacidad y permiten la realización de actividades saludables en caso de hospitalización.

Por otra parte, está en marcha la obra para ampliar el área de atención a la salud mental infanto-juvenil en el primer piso del Hospital Naval. Entre otras cuestiones, permitirá activar un nuevo Hospital de Día dirigido a esta población.

El resultado será un espacio de unos 800 metros cuadrados ampliando así el centro hospitalario. La intervención tiene un presupuesto aproximado de 680.000 euros.