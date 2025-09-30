Galicia tendrá un ensayo clínico que garantice igualdad de acceso a tratamientos contra el cáncer

La Xunta comenzará en 2026 un ensayo clínico para cánceres avanzados en los que no se disponga de opción terapéutica. Así lo ha anunciado este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la jornada de inauguración del programa formativo Medicina personalizada y de precisión: presente y futuro.

Galicia busca de esta forma reforzar su apuesta por garantizar la igualdad en el acceso a los tratamientos avanzados frente al cáncer con la realización del ensayo clínico Precisgal-Trial. Lo hará tras iniciar el protocolo asistencial Precisgal-Real, que garantiza el acceso común a los diagnóstico de los pacientes con enfermedades tumorales complejas huérfanas de tratamientos.

Así, tras recoger muestras de sangre o realizar una biopsias a los candidatos, se hará un análisis genético de sus células en la búsqueda de obtener biomarcadores específicos. Los resultados obtenidos permitirán elaborar un informe para su análisis ante el Comité Molecular de Tumores, que analizará cada caso para determinar si existe algún tratamiento que se adapte a las variaciones genéticas de los pacientes o algún ensayo clínico en activo apropiado.

El responsable de la cartera sanitaria de la Xunta remarcó los importantes pasos que el Ejecutivo gallego está en los ámbitos de la medicina personalizada y de precisión. Así, destacó el valor de la Estrategia Gallega de Oncología de Precisión, al mismo tiempo que señaló que la Xunta tiene un "compromiso absoluto" en la lucha contra el cáncer.

La buena acogida que tuvo la jornada celebrada este martes será el punto de partida de un nuevo ciclo formativo sobre medicina personalizada y de precisión con el que el Servizo Galego de Saúde formará a su personal facultativo e investigador.