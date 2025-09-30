La comisión de seguimiento de las obras del Nuevo Chuac de A Coruña será el jueves 9 de octubre

Las claves nuevo Generado con IA La comisión de seguimiento de las obras del Nuevo Chuac de A Coruña se celebrará el jueves 9 de octubre, según anunció la conselleira de Vivenda, Isabel Martínez Allegue. El objetivo de la reunión es aclarar los plazos reales de ejecución del nuevo centro hospitalario, que ha sufrido varios retrasos. La obra del Nuevo Chuac es una de las mayores inversiones de la Xunta en infraestructura sanitaria, y se están abordando múltiples aspectos como accesos y urbanización. El concejal de Urbanismo de A Coruña, Francisco Díaz, valoró positivamente la reunión, destacando la importancia de agilizar los procesos para avanzar en las obras.

Este martes, 30 de septiembre, la conselleira de Vivenda, Isabel Martínez Allegue, avanzó durante la visita a las obras de un edificio de viviendas protegidas en A Coruña que el próximo jueves 9 de octubre está previsto que se celebre la comisión de seguimiento de las obras del Nuevo Chuac entre la Xunta y el Concello da Coruña. La máxima responsable de vivienda autonómica estará presente en esta reunión.

Se trata de una convocatoria impulsada desde el gobierno municipal con el fin de aclarar los plazos reales de la ejecución del nuevo centro hospitalario, que acumula varios retrasos.

"Quiero dejar claro que se trata de una obra complicada, con una envergadura muy grande y que cuenta con la mayor inversión de la Xunta en una infraestructura sanitaria", señaló la conselleira, "y que situará a A Coruña a la vanguardia de la asistencia sanitaria, no solo a nivel de Galicia, sino incluso a nivel nacional".

Asimismo, Martínez Allegue recordó que son muchas las piezas a encajar, como los accesos, la torre polivalente, la demolición del hospital de pacientes y la urbanización de Pedralonga, y que se encuentran trabajando de manera conjunta en todas ellas. "Estamos trabajando en finalizar esa segunda fase de actuaciones", concluyó.

"Todo lo que sea agilizar las obras nos parece positivo"

Por su parte, este mismo martes, el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz, del Concello da Coruña valoraba la convocatoria de esta reunión respondiendo a preguntas de los medios de comunicación.

"Sobre las obras del Chuac se ha dicho todo lo que el Concello tenía que decir. Acumulan un retraso importante; entendemos que la reacción de la Xunta es una respuesta a nuestra alerta sobre el retraso de las obras. Todo lo que sea agilizar los procesos nos parece algo positivo y esperamos que así sea", señaló.