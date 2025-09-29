Galicia comprará terapias avanzadas para tratar a pacientes con mieloma múltiple

Reunión del Consello de la Xunta en Santiago. David Cabezón - Xunta de Galicia

El Consello da Xunta celebrado este lunes ha dado luz verde a la compra de terapias avanzadas para tratar el mieloma múltiple en el Sergas. Lo hace con un presupuesto de 100 millones de euros y una estimación de poder tratar a cerca de 250 personas adultas.

Los fármacos que la Xunta de Galicia adquirirá para este tratamiento son dos medicamentos CAR-T, Abecma y Carvykti. Ambos tienen como objetivo principal frenar la progresión del mieloma múltiple y reducir sus síntomas, mejorando la supervivencia de los pacientes.

El mieloma múltiple es una enfermedad de la médula ósea que afecta a las células plasmáticas que forman parte del sistema inmunológico o de defensa del organismo y que se encargan de fabricar las inmunoglobulinas.

Estos medicamentos CAR-T se utilizan habitualmente en caso de recaída, como otras medicinas antitumorales. En España, el mieloma múltiple afecta a casi 9 hombres y 7 mujeres por cada 100.000 habitantes, según los datos correspondientes al 2020.

El acuerdo autorizado por el Consello da Xunta tiene una duración inicial de dos años prorrogables otros dos. Hasta el momento, unas 138 personas se beneficiaron ya de tratamientos con terapias CAR-T financiados con 20 millones de euros del Gobierno gallego.