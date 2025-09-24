Aumentan los casos de virus gastrointestinales en A Coruña: "Lo notamos en urgencias"

El servicio de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) ha detectado en los últimos días un incremento de consultas por cuadros de gastroenteritis vírica.

Gaspar Lombardo, médico adjunto en el área de Urgencias, confirma a Quincemil que se trata de un fenómeno propio de esta época del año pero advierte de la necesidad de prevenir la transmisión.

"Esta última semana hemos detectado aumento de casos, sobre todo en gente mayor pero también en jóvenes, principalmente con cuadros leves de gastroenteritis”, explica Lombardo. Es más estacional, a veces coincide con el inicio de las guarderías y el contagio pasa de los niños a los padres y de ahí a los abuelos.

Aunque el especialista no dispone de datos comparativos con otros años, reconoce que "hay un aumento de pacientes que consultan por esto en urgencias, pero la mayoría son cosas leves".

Precisa además que "quizás algunas personas acuden al hospital porque su médico no puede atenderles el mismo día o porque no lo consideran una urgencia".

El perfil de población más afectado es variado, pero el riesgo es mayor en grupos vulnerables: "Puede afectar con más gravedad a personas inmunodeprimidas o mayores, sobre todo por el riesgo de deshidratación", señala Lombardo.

¿Cómo evitar el contagio?

Entre las recomendaciones para cortar la cadena de contagio, el médico insiste en la higiene: "Es importante el lavado de manos y de alimentos. Algunos desinfectantes tipo jabones alcohólicos no son los más efectivos, sobre todo contra el norovirus". Añade que, en Galicia, el agua potable no supone un problema: "Nosotros ya no tenemos problemas con el agua, pero en otros sitios sí puede haber".

"Si en casa hay un caso de gastroenteritis, no hace falta aislarlo por completo, pero sí reducir el contacto, como compartir vasos o alimentos" Gaspar Lombardo, médico adjunto en el área de Urgencias

Sobre el manejo de los síntomas, Lombardo es claro: "El tratamiento es la rehidratación, con suero si es necesario. Si en casa hay un caso de gastroenteritis, no hace falta aislarlo por completo, pero sí reducir el contacto, como compartir vasos o alimentos".

El repunte de estos virus, habitual en septiembre, coincide con la vuelta al cole y el inicio de la temporada de guarderías, un factor que, según el médico del CHUAC, facilita la circulación del virus: "Es una transmisión frecuente y rápida, por eso insistimos tanto en la prevención".