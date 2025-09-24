La alcaldesa de A Coruña tacha de "intolerable" el retraso en las obras del nuevo CHUAC

La nueva unidad de hospitalización del Nuevo Chuac de A Coruña entrará en servicio en abril Xunta de Galicia

Las obras del nuevo CHUAC en A Coruña continúan acumulando retrasos, lo que ha motivado una petición por parte del Concello para reunir a la comisión de seguimiento frente a las declaraciones de Sanidade, que asegura que el gobierno municipal tiene "suficiente información". "A información que temos é que non marcha. Xa non pido que cumpran os prazos, que sabemos que non os van cumprir. É irreal esixirlle á Xunta que cumpra uns prazos imposibles de cumprir. Polo menos que non nos tomen o pelo", ha declarado al respecto esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey

La regidora ha subrayado que "é o último dos hospitales galegos que é renovado. O retraso é intolerable. Están incumprindo todos os prazos".

Ante esta situación, ha recordado la carta enviada hace ya casi 10 días en la que se solicita una comisión de seguimiento de las obras para aclarar los plazos reales de la ejecución del nuevo centro hospitalario, algo desestimado por el conselleiro.

"Cada vez que abre a boca sube o pan", afirmó la alcaldesa sobre Gómez Caamaño, en referencia también a unas declaraciones del titular de Sanidade en defensa de una única facultad de Medicina para Galicia frente a la intención de la UDC de añadir esta formación.

El pasado lunes, el concelleiro de Economía y Planificación Estratégica, y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, subrayaba que "no se van a cumplir los plazos cuando la Xunta anunció en 2022 que el 80% de los trabajos estarían listos en este año 2025".

El hospital, que cubre las áreas sanitarias de A Coruña y Cee, se encuentra entre los mejor valorados de España según un estudio realizado por la consultora Merco.