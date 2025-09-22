La Xunta de Galicia inicia la inmunización de bebés contra el virus respiratorio sincitial

Imagen de una vacunación de la campaña. Xunta de Galicia.

Galicia ha puesto en marcha una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), una medida clave para prevenir hospitalizaciones por bronquiolitis en bebés.

La Dirección Xeral de Saúde Pública comenzó hoy a administrar las primeras dosis a recién nacidos en hospitales públicos y privados de la comunidad.

La Xunta ha explicado que, junto a los nacidos desde este lunes, también han empezado a citar a bebés prematuros de menos de 12 meses y a lactantes menores de 24 meses con alto riesgo de enfermedad grave por este virus.

A partir del 29 de septiembre, Sanidade convocará activamente a los menores de seis meses que nacieron fuera del periodo de la última campaña, es decir, entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de este año.

Introducida de manera pionera en Galicia en 2023, esta estrategia ha demostrado su eficacia: las hospitalizaciones por VRS se redujeron más del 90 % en los niños y niñas inmunizados.

En la temporada pasada fueron protegidos 12.719 menores, alcanzando coberturas del 100 % en bebés con factores de riesgo, del 91,74 % en los recaptados en 2024 y del 98,27 % en los nacidos durante la campaña anterior.

La campaña actual se prolongará hasta marzo de 2026, con el objetivo de mantener estos altos niveles de protección y evitar ingresos hospitalarios en uno de los grupos de población más vulnerables.