Galicia vacunará contra la gripe por vía intranasal a 19.000 niños en 55 colegios

La Xunta de Galicia pondrá en marcha el próximo 13 de octubre un programa pionero de vacunación contra la gripe por vía intranasal en centros escolares, dirigido a unos 19.000 niños de entre 3 y 11 años.

La iniciativa, presentada por el presidente Alfonso Rueda, se desarrollará en 55 colegios seleccionados de las siete áreas sanitarias gallegas y se aplicará de forma voluntaria a alumnos de educación infantil (4.º, 5.º y 6.º cursos) y de primaria.

El objetivo es lograr una cobertura del 70% entre los nacidos entre 2014 y 2022 y, en función de los resultados, estudiar la extensión del programa al resto de centros en futuras campañas.

"Galicia mantiene así su liderazgo en prevención, con uno de los calendarios vacunales más completos del mundo", destacó Rueda.

Equipos de enfermería de cada área sanitaria se desplazarán a los colegios para administrar la vacuna intranasal, evitando el pinchazo y facilitando la logística.

Las familias deberán firmar una autorización previa y recibirán información detallada en reuniones organizadas en cada centro.

El plan garantiza representatividad geográfica, incluyendo colegios urbanos, semiurbanos y rurales de las cuatro provincias.

Además, forma parte de las novedades de la campaña antigripal de este año, que amplía la vacunación infantil hasta los 11 años y extiende el uso de dosis de alta carga para personas de entre 70 y 79 años.