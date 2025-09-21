Galicia comienza este lunes la campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial

La Xunta, a través de la Dirección Xeral Saúde Pública, comenzará este lunes una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) con el fin de prevenir las hospitalizaciones por este virus en los lactantes.

Este lunes comenzará la administración de esta vacuna en los hospitales para todos aquellos bebés que nazcan hasta el fin de la campaña en marzo de 2026.

El mismo día se inicia la citación de bebés prematuros menores de 12 meses y lactantes con alto riesgo de enfermedad grave por este virus que sean menores de 24 meses.

Asimismo, a partir del lunes 29 de septiembre serán convocados de forma activa los menores de seis meses que nacieron entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de 2025.

La inmunización frente al virus que causa la bronquiolitis fue administrada a 12.719 niños en la pasada temporada. Esto representa el 100% de bebés con factores de riesgo, el 91,74% en el caso de los recaptados en 2024 y el 98,27% de los bebés nacidos durante la última campaña.