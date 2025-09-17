María Fernández, neumóloga gallega: "El tabaco es responsable de 1 de cada 3 muertes por cáncer a nivel mundial"

La Semana Europea del Cáncer de Pulmón se celebra del 10 al 17 de septiembre con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de la prevención y el diagnóstico de esta enfermedad, dado que es uno de los tumores más diagnosticados a nivel mundial.

¿El tabaco aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón? Nos hemos puesto en contacto con María Fernández Marrube, neumóloga en el CHUAC (Hospital de A Coruña) para tratar este tema más a fondo y conocer todos los riesgos que corre nuestra salud a causa del tabaco.

"El tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes y prevenibles en la oncología"

La Dra. María Fernández Marrube, neumóloga en el CHUAC, ha sido muy contundente sobre el papel del tabaco en el desarrollo del cáncer, especialmente el de pulmón. "Es importantísimo comunicar la relación que hay entre cáncer y tabaco", señaló.

El impacto del tabaquismo en la salud pública es alarmante: "Es la principal causa prevenible de cáncer a nivel mundial y responsable de 1 de cada 3 muertes por cáncer". En el caso del pulmón, señala que "más del 85% están directamente relacionados con el consumo de tabaco".

No obstante, su efecto va mucho más allá. "No está relacionado solo con el cáncer de pulmón, también con muchísimas otras neoplasias, todo lo que está en relación con la inhalación del humo del tabaco, como es la laringe, la faringe, la boca, el esófago... aumenta el riesgo de tumores a este nivel, la vejiga urinaria, el cuello uterino, el estómago...", afirma la neumóloga.

La clave está en la toxicidad del humo que se inhala. "Contiene más de 7.000 sustancias químicas y de ellas muchas son cancerígenas. Ese humo produce un daño directo en nuestro ADN, que genera mutaciones y produce una inflamación crónica que crea un entorno propicio para desarrollar este tipo de lesiones", detalló.

El riesgo de la exposición pasiva

La especialista también advirtió que el riesgo no afecta solo a los fumadores activos. "Si estás en contacto con una persona que fuma a tu lado, es una inhalación de manera indirecta, pero ese humo tiene muchas sustancias tóxicas y se inhalan igual", afirma contundente.

"Aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y cualquier tipo de cáncer de vías respiratorias superiores, como los de garganta y de boca", confirmando el riesgo de que una persona fume al lado de un no fumador.

Tampoco los cigarrillos electrónicos o vapers son una alternativa segura. "Son dispositivos electrónicos que pueden contener nicotina y otras sustancias, y eso genera un vapor que se inhala. No son inocuos y lo mejor es evitar la exposición, tanto activa como pasiva".

Aunque puedan ser menos potentes que el humo del tabaco, está demostrado que pueden producir daños celulares. La exposición a estas sustancias puede afectar a la salud cardiovascular y el desarrollo cerebral en jóvenes. "La nicotina es adictiva y sigue siendo un problema de salud pública".

"Hay que promover activamente la prevención y el cese del tabaquismo"

Dejar de fumar sigue siendo la medida más eficaz para reducir el riesgo. "El dejar de fumar reduce significativamente el riesgo de desarrollar cáncer. Si dejas de fumar a los 10-15 años, el riesgo de cáncer de pulmón se puede reducir hasta niveles cercanos a los de un no fumador", afirmó la neumóloga.

No obstante, aclaró que "con una exposición al humo del tabaco no hay un nivel seguro, incluso una exposición breve puede ser dañina".

Así, si algo queda claro es que el humo del tabaco afecta negativamente a la salud de quien esté en contacto con las sustancias que comenta la doctora, "aumentando el riesgo de cáncer y de otras enfermedades graves", confirma.

Finalmente, Fernández Marrube insistió en la necesidad de apostar por la educación sanitaria y campañas de prevención. "Lo que hay que promover activamente es el cese del tabaquismo y la educación sanitaria, tanto en consulta como en todas las campañas de salud pública que se puedan realizar".