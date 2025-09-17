El Hospital de Oza de A Coruña estrena este mes una nueva unidad de hospitalización psiquiátrica

El Hospital de Oza de A Coruña estrena este mes una nueva área de hospitalización psiquiátrica Cedida

El área sanitaria de A Coruña y Cee pondrá en marcha a una nueva Unidad de Expansión de Hospitalización Psiquiátrica en el Hospital de Oza el 29 de septiembre. El área incrementa la capacidad asistencial con 13 camas adicionales, una de ellas destinada a contención, lo que supone un 40% más que en la actualidad.

El proyecto, financiado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) con 185.000 euros, busca mejorar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera para ingreso y "la optimización de la distribución de los pacientes según sus necesidades asistenciales y de complejidad", según indica en un comunicado.

La unidad ocupará más de 300 metros cuadrados en la primera planta del Hospital de Oza, junto a la de psiquiatría, para favorecer la coordinación. El espacio tiene control de enfermería con supervisión visual, dos consultas médicas, espacios terapéutivos, comedor y zona recreativa.

El personal estará formado por un equipo multidisciplinar compuesto por facultativos especialistas en psiquiatría, profesionales de enfermería y técnicos auxiliares, que trabajarán de forma integrada en el Servicio de Psiquiatría del área sanitaria.