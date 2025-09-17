Galicia aspira a impulsar un ensayo clínico sobre la vacunación frente al virus respiratorio sincitial

Galicia aspira a impulsar un nuevo ensayo clínico que aborde la efectividad de vacunar frente al virus respiratorio sincitial en las personas mayores, en colaboración con el grupo investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) que lidera Federico Martinón.

Así, lo ha avanzado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). Estuvo acompañado por la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, el gerente del área sanitaria, Ángel Facio, la directora científica del IDIS, Luz Couce, y de la directora de la Fundación, Isabel Lista.

Según detalló el conselleiro, la Xunta está a la espera de presentar el proyecto ante las agencias reguladoras y el comité ético, que deben autorizarlo. Gómez Caamaño confía en conseguir la aprobación para poder impulsar un ensayo destinado a reforzar la protección de la salud de la ciudadanía gallega.

El conselleiro explicó que su visita de hoy al IDIS se enmarca en el compromiso adquirido de acercarse a los tres institutos de investigación sanitaria de Galicia.

En este sentido, recordó su condición de investigador en el IDIS y remarcó la calidad del trabajo científico que realiza, a través de sus más de 1.400 investigadores y técnicos. También se refirió a los casi 50 millones de euros de financiación captados el pasado año para proyectos y a los más de 1.000 artículos científicos publicados.

Apuesta por la investigación sanitaria

En su intervención, el conselleiro señaló que la Xunta quiere reforzar la apuesta por la investigación sanitaria, ya materializada con la integración de los tres institutos en el sector público y con la consolidación de las primeras plazas de personal investigador como estatutario, con la reciente incorporación de 33 investigadores.

Gómez Caamaño puso en valor que los profesionales y usuarios de la sanidad pública son beneficiarios de la investigación sanitaria en Galicia. Al respecto, destacó proyectos que sitúan a Galicia a la vanguardia como el 'Cringenes', destinado a detectar más de 300 enfermedades raras en neonatos a través de un cribado genético.

También mencionó la colaboración entre su departamento y el grupo de infectología, inflamación y vacunas del IDIS, que ha llevado a Galicia a ser referente a nivel mundial en inmunización. Así, a principios de este mes se presentaron los resultados del ensayo 'Galflu', que acreditó la efectividad de la vacuna antigripal de alta carga frente a la vacuna estándar en personas de 65 a 79 años, reduciendo la hospitalización por gripe en casi un 32 %.

Asimismo, recordó que Galicia fue pionera en el año 2023 en la vacunación de los bebés frente al virus respiratorio sincitial, causante de la inmensa mayoría de los ingresos hospitalarios en los primeros meses de vida.