La clínica MAEX Pérez Varela promueve la revisión dental infantil para la detección precoz de anomalías en Santiago

Contenido patrocinado

Con la llegada de septiembre y la vuelta al cole, las familias recuperan sus rutinas y se preparan para afrontar un nuevo curso escolar. Esta época del año se convierte en una oportunidad ideal para revisar la salud integral de los niños, poniendo especial énfasis en el cuidado de su salud bucodental. Se trata de una edad y etapa en la que los cambios en la boca son muy rápidos y frecuentes; y una simple revisión puede evitar muchas complicaciones a futuro.

A lo largo de la infancia, la boca se encuentra en constante cambio: los dientes de leche se caen y son sustituidos por las piezas definitivas, mientras los huesos maxilares crecen y se desarrollan. En este proceso, también es común la aparición de hábitos como el uso prolongado del chupete que, si no se corrigen a tiempo, pueden afectar negativamente tanto a la estructura facial como a la salud bucodental. Por ello, en MAEX Pérez Varela insisten en la importancia de realizar, al menos, una revisión dental anual, fundamental para detectar caries, alteraciones en la mordida, problemas de alineación o hábitos poco saludables antes de que se conviertan en complicaciones mayores.

En la clínica de Santiago de Compostela dirigida por el reconocido Dr. Juan Carlos Pérez Varela (Rúa do Doutor Teixeiro, 20), el equipo realiza un seguimiento detallado del desarrollo dental y maxilar, detectando posibles maloclusiones y orientando a las familias sobre la salud oral de sus hijos. Algunos problemas, como la falta de espacio, la mordida cruzada o el apiñamiento, pueden pasar desapercibidos para los padres, pero con frecuencia son fácilmente identificables por los ortodoncistas y pueden corregirse de manera sencilla.

La ortodoncia preventiva favorece el desarrollo de una sonrisa saludable en niños

Históricamente, la ortodoncia se ha asociado principalmente con necesidades estéticas, pero su importancia va mucho más allá. Al final, se trata de una cuestión funcional. Tener los dientes alineados favorece funciones esenciales como la masticación, la respiración y el habla, y esto adquiere un valor aún mayor en la infancia, debido a los rápidos y frecuentes cambios que se producen en el crecimiento.

En la infancia, la ortodoncia debe tener como objetivo principal guiar y corregir el desarrollo de la boca y los maxilares de manera temprana, evitando tratamientos más complejos en la adolescencia o la edad adulta. Esta, conocida como ortodoncia preventiva o interceptiva, implementa aparatos sencillos, tanto removibles como fijos, que ayudan a corregir hábitos perjudiciales y a dirigir correctamente el crecimiento de huesos y dientes.

Y es que la mayoría de los problemas de mordida o alineación que se tratan en adolescentes y adultos podrían haberse evitado con una valoración a tiempo durante la infancia. Por eso, se recomienda que la primera visita al ortodoncista se realice entre los cinco y siete años, aunque no se observen anomalías evidentes. En esta etapa, los tratamientos suelen ser más sencillos, menos invasivos y mucho más eficaces.

Además de ofrecer tratamientos de ortodoncia para todas las edades, en MAEX Pérez Varela potencian la higiene bucodental y educan a sus pacientes y familias en hábitos saludables, como el cepillado, el uso del hilo dental y una alimentación equilibrada. Prevenir caries y enfermedades de las encías resulta tan importante como corregir la alineación dental. Por ello, no solo acompañan a los más pequeños, sino a toda la familia, con el objetivo de sentar las bases de una sonrisa saludable.

La clínica MAEX Pérez Varela celebra el 24 de septiembre una Jornada Exclusiva de ortodoncia para que los que deseen acudir tengan ventajas especiales. Entre ellas, una valoración completa junto con estudio de mordida y ortodoncia sin coste, regalos para los pacientes y un importante descuento de 500€ en el tratamiento de ortodoncia posterior. Para poder asegurar plaza, es necesario reservar cita llamando a la clínica 981 58 87 31