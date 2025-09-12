Así será la campaña de vacunación contra la gripe en Galicia: no habrá grandes recintos

Imagen de la presentación de la campaña. Xunta de Galicia.

La Consellería de Sanidade iniciará el 29 de septiembre la campaña de vacunación frente a la gripe y la covid 2025-2026 con importantes novedades: se refuerza la protección de los mayores y se amplía la cobertura infantil, todo ello sin habilitar grandes recintos y apoyándose en la red de centros de salud.

Entre las medidas destacadas figura la administración por primera vez de la vacuna antigripal de alta carga a las personas de entre 70 y 79 años, tras demostrar el ensayo clínico Galflu que reduce las hospitalizaciones casi un 32 % frente a la dosis estándar.

También se mantiene la dosis reforzada para mayores de 80 años, residentes en centros sociosanitarios y personas inmunodeprimidas.

En el caso de los menores, Galicia amplía la vacunación antigripal hasta los 11 años, que se aplicará por vía intranasal.

Además, desde el 13 de octubre se pondrá en marcha un programa piloto de inmunización en colegios para niños desde los 24 meses y hasta los nacidos en 2014, abarcando Infantil y toda Primaria.

El conselleiro Antonio Gómez Caamaño subrayó que Galicia es líder en cobertura vacunal, superando en más de diez puntos la media estatal tanto en mayores de 65 años como en población infantil.

Por primera vez, la adquisición de la vacuna de alta carga se realizará mediante un acuerdo de riesgo compartido, que vincula el precio a los resultados en salud y a la reducción efectiva de hospitalizaciones.

La vacunación se organizará exclusivamente a través de los centros de salud, que citarán por SMS de forma proactiva a mayores de 60 años y a niños desde los seis meses.

Otros grupos de riesgo, como embarazadas, personal sanitario o personas inmunodeprimidas, podrán solicitar cita a través de la App Sergas Móbil. La campaña comenzará en residencias de mayores y centros de personas con discapacidad.

Por otra parte, el 22 de septiembre arrancará la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en los hospitales gallegos para recién nacidos y menores de seis meses, con el objetivo de reducir las hospitalizaciones por bronquiolitis.

El año pasado más de 12.700 bebés recibieron esta protección en Galicia.