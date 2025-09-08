La Xunta mejora la gestión energética y el mantenimiento de hospitales del área sanitaria de A Coruña y Cee

La Xunta de Galicia ha autorizado una inversión de 15,8 millones de euros para el contrato de gestión energética, mantenimiento y conducción de edificios, instalaciones y equipamientos de diversos centros dependientes del área sanitaria de A Coruña y Cee durante los próximos cinco años.

El contrato incluye al Hospital Materno-Infantil, el Hospital Marítimo de Oza, el Hospital Abente y Lago, el Centro de Especialidades del Ventorrillo, el Hospital Público de Cee y la lavandería de Agrela.

El servicio contempla tanto la optimización del consumo energético como el mantenimiento de infraestructuras críticas en estos centros, donde la actividad continua de equipos médicos y sistemas de climatización o iluminación supone un alto gasto energético. El objetivo es reducir costes operativos, mejorar la eficiencia y garantizar el bienestar de pacientes y personal sanitario.

Además de la gestión energética, el contrato incorpora tareas como la prevención y control de la legionelosis, trabajos de calidad del agua, jardinería, limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento. También se asegura la asistencia 24 horas para grupos electrógenos, centros de transformación y el reciclaje de biomasa.

La Xunta establece límites anuales de consumo para garantizar la eficiencia: 7 millones de kWh para electricidad y cerca de 7 millones de kWh para biomasa y gas natural, cifras que se corresponden con los mayores registros entre 2022 y 2024.