¿Qué debes saber si te pica una carabela portuguesa en las playas de A Coruña?

En la última semana se ha hecho notar en la costa de A Coruña la presencia de carabelas portuguesas. Se trata de unos organismos, similares a las medusas, cuya picadura puede resultar más dolorosa y provocar el enrojecimiento de la piel, descamación y fiebre. Aunque por ahora su presencia es menor, es importante saber cómo actuar ante una de sus picaduras.

Su picadura resulta más dolorosa que la de una medusa corriente y su veneno puede tener efectos más severos. Por ello, lo más importante es seguir las recomendaciones de las/os socorristas en las playas para evitar la exposición y, en caso de sufrir una picadura, seguir los siguientes pasos.

Cómo actuar en caso de picadura

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia recomienda, en caso de sufrir una picadura de estas "falsas medusas", salir del agua y eliminar los posibles tentáculos que se tenga en el cuerpo. Para ello deberán emplearse pinzas o guantes, "o en su ausencia, con el borde de un objeto rígido y plano", evitando en todo momento tocarlos con las manos.

En ese primer momento, el Sergas asegura que "es muy importante que en ningún momento se rasque o friegue la zona afectada, ni que se empleen toallas o arena para limpiar la herida, ya que esta presión podría aumentar la liberación de veneno".

El segundo paso a seguir será "lavar la zona afectada con agua de mar limpia, comprobando previamente que ese agua no tenga fragmentos de tentáculos". A este respecto apunta que "nunca se debe lavar la zona con agua dulce" ya que "el cambio de salinidad provoca una mayor liberación de veneno". Sanidade también derriba algunos mitos y apunta que tampoco se debe utilizar amoniaco, vinagre, ni orina.

Posteriormente, "se deberá aplicar frío sobre la zona de la picadura mediante una bolsa de plástico con hielo", que se dejará en la zona unos 15 minutos para evitar "que el veneno pase al riego sanguíneo".

Para terminar, habrá que "desinfectar la herida con tintura de yodo para evitar posibles infecciones", y se le deberán aplicar los cuidados habituales a la herida hasta que cicatrice. Además, es importante evitar picaduras adicionales durante el resto del verano, "pues sus consecuencias pueden ser mucho peores al quedar el cuerpo sensibilizado al veneno".