Manuel Viso, médico divulgador gallego: "Cuando llegué al instituto suspendí siete asignaturas"

Manuel Viso no es un médico al uso. El jefe de Urgencias del Hospital San Rafael de A Coruña es, a su vez, un mediático hematólogo. Natural de Ourense, pero coruñés de adopción, suma casi 80 mil seguidores en Instagram.

A pesar de la fama, sigue asumiendo guardias y muchas horas de hospital, como cuando empezó. "Nunca me planteé dejarlo. Lo que más me gusta es la consulta", asegura.

En sus ratos libres, comparte en redes sociales consejos de salud, que lo han llevado a aparecer en programas de televisión casi de forma semanal y convertirse en ese divulgador al que todos los periodistas recurren.

Eso sí, no le preguntes la edad, porque prefiere mantenerla en secreto. "Puedes buscar donde quieras que no la encuentras", ríe. Prefiere no hablar de su vida privada, pero con Quincemil ha hecho una pequeña excepción.

Su vida ha estado marcada por una pasión temprana: "Desde pequeño ya jugaba a ser médico. En mi grupo de amigos había el bombero, el mecánico, el astronauta… y yo era el médico".

Sin embargo, aunque eso de ser médico siempre estuvo ligado a lo de ser un alumno ejemplar, tuvo sus momentos de rebeldía. "Cuando llegué al instituto, suspendí siete asignaturas en la primera evaluación, nueve en la segunda, y nueve en la tercera", cuenta.

Gané el Míster Ourense con 24 años, mis padres estaban cabreadísimos. Luego fui a Mister Galicia, pero me dijeron que no podía ganar porque ya tenía 25 años Manuel Viso, Médico divulgador

A pesar de ese mal comienzo, gracias al apoyo y la paciencia de sus padres, Manuel logró remontar. "Repetí curso, y en segundo de BUP saqué todo sobresaliente. Luego, en tercero, también, y aprobé el Bachillerato con matrícula de honor. Incluso gané la Olimpiada de Física y Matemáticas en Galicia".

No fue fácil. "Tuve una anorexia leve en segundo de Bachillerato. No era muy potente, pero sí estaba peleado con la comida. Creo que esa experiencia me hizo ser más hiperresponsable".

Publicación de su propio libro

Unos cuantos años después -indeterminados-, Manuel está a punto de publicar un libro con Harper Collins, sobre hábitos de salud que saldrá a la venta el 10 de septiembre.

"El libro trata sobre alimentación, estrés y problemas cotidianos. Quiero que la gente entienda conceptos como el colesterol o el ácido úrico y cómo controlarlos. También hablo de la salud mental en la vida diaria, de cómo a veces convertimos problemas cotidianos en enfermedades".

Míster Ourense

El currículum de Manuel Viso es una caja de sorpresas. Médico, comunicador y, además Míster Ourense: "Gané el concurso con 24 años, mis padres estaban cabreadísimos. Luego fui a Mister Galicia, pero me dijeron que no podía ganar porque ya tenía 25 años, que era el límite para ir a Mister España. Así que me fui y dejé plantados a todos".

Sus conocimientos de medicina, unidos a su pasado en los certámenes de belleza podrían recordar vagamente a una estrella de Anatomía de Grey, pero no es lo que busca.

No me gusta la publicidad. "A mí lo que me gusta es divulgar, que la gente entienda por qué es importante cuidarse".

"Tu salud es tu gran patrimonio"

Una parte importante del mensaje de Viso gira en torno a la alimentación. Pero, contrario a lo que muchos puedan imaginar, su discurso no es restrictivo ni obsesivo. "Si me pones fruta, la disfruto más que unos pasteles, pero no hay ninguna obsesión".

Su enfoque integral incluye cuerpo y mente. "Si tú te ves bien, psicológicamente estás mejor", sentencia.

Por eso, cuando un paciente le dice que quiere adelgazar, es prudente: "Vamos viendo. Una cosa es el peso que debes tener, otra el que te gusta. A lo mejor muy delgado no te ves bien".

Viso propone empezar con pequeños pasos. "No intentes cambiar todo a la vez. Empezamos por el desayuno, y después ya viene el resto".

Manuel Viso no vende fórmulas mágicas, sino pequeñas verdades que, como él mismo dice, si se entienden, se aplican. "Tu salud es tu gran patrimonio", concluye.