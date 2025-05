Julia Tábara, neumóloga en Galicia: "El tabaquismo es malísimo, un cigarrillo al día no es seguro"

Cerca de 3.000 personas mueren cada año en Galicia a causa del tabaquismo. Según datos de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria (Sogapar), un 32,7% de la población gallega, con edades comprendidas entre 15 y 64 años, consume tabaco de forma diaria, lo que se traduce en alrededor de 550.000 personas.

Mañana sábado 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Esta fecha busca concienciar sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y la exposición pasiva al humo. Hablamos con Julia Tábara, responsable de la Unidad de Tabaquismo del CHUAC, para conocer los riesgos para la salud asociados al tabaco.

"Un cigarrillo al día no es seguro"

El equipo de Quincemil y Treintayseis se ha puesto en contacto con Julia Tábara, neumóloga del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), para abordar los peligros del consumo de tabaco y su incidencia en Galicia, así cómo las estrategias para su prevención y control.

¿Qué provoca el tabaco en nuestro cuerpo?

El tabaco es malísimo. Lo primero que produce es nuestra propia pérdida de control, genera adicción. Una vez que lo probamos, nos quedamos enganchados a él. En jóvenes, de cada 10 que lo prueban, 8 se quedan enganchados una media de veinte años. Perdemos nuestra libertad y nuestra capacidad de decidir.

¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes causadas por el tabaco?

A nivel global, las principales enfermedades son circulatorias y respiratorias. En especial quiero recalcar el asma, porque los asmáticos que fuman tienen una calidad de vida muchísimo peor y al final acaban desarrollando EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Por otro lado, el consumo de tabaco también se relaciona con uno de los tumores más prevalentes hoy en día en las mujeres, el cáncer de mama. La cantidad de sustancias tóxicas que respiramos -nitrosaminas, metales pesados, etc.- con la combustión de los cigarrillos va desarrollando tumores a lo largo de todo el organismo. También se relaciona con el envejecimiento precoz en hombres y mujeres.

¿Existe algún umbral seguro de consumo de tabaco?

Un cigarrillo al día no es seguro. No es seguro porque contiene muchísimas sustancias tóxicas, como acetona. O sea, que es algo que a nadie se le ocurriría tomar aunque fuera en pequeñas cantidades. Entonces no hay un umbral seguro. Lo seguro es cero. De hecho, yo siempre digo que el mejor tratamiento del tabaquismo es la prevención para evitar esa primera calada.

¿Qué síntomas iniciales deberían alertar a una persona fumadora para acudir al neumólogo?

El principal y el más frecuente es la tos. Toda persona que tenga tos durante más de un mes seguido tiene que acudir al neumólogo porque ahí hay algún problema que, al menos, tenemos que estudiar. A lo mejor es simplemente la tos del fumador, pero a veces hay algo más debajo.

La fatiga respiratoria, la opresión del pecho y el cansancio son indicaciones de problemas respiratorios. Las flemas con sangre y la pérdida de peso también son síntomas de alarma. Sin embargo, el problema no son los síntomas, porque el tabaco en el pulmón es bastante silencioso. Puedes tener un tumor y no notar síntomas hasta que este crece, toca la pleura y empieza a doler.

¿Los jóvenes son más conscientes de los peligros del tabaquismo?

El 80% de los fumadores se inicia en el tabaco cuando son menores de edad. Es poco frecuente que uno empiece a fumar de mayor, lo habitual es en la adolescencia. De hecho, una de las cosas que más nos tiene preocupados a los neumólogos y a todos los que nos dedicamos a tratar la adicción a la nicotina son los nuevos dispositivos que intentan vender haciéndoles creer que son sanos.

Los cigarrillos electrónicos generan adicción y son la puerta de entrada al consumo de nicotina y a ser fumador. Es una epidemia silenciosa que no para de crecer. En las últimas encuestas que hemos realizado a jóvenes de entre 14 y 18 años, más de la mitad habían probado los cigarrillos electrónicos y vapers.

Es terrible porque, además, la mayoría acaba haciendo un uso dual; o sea, usan el cigarrillo normal cuando pueden y en las zonas que no está permitido, usan los vapeadores.

"Produce problemas respiratorios y lo más importante, es la puerta de entrada a otras drogas" Julia Tábara, neumóloga del Chuac

¿Afecta a los pulmones de la misma manera que el tabaco?

El cigarrillo electrónico no lleva tantos años en el mercado, pero sí vemos patologías relacionadas con las neumonías. Produce problemas respiratorios y lo más importante, es la puerta de entrada a otras drogas. Los jóvenes usan estos dispositivos para consumir cannabis, aceite de hachís y otras drogas. En definitiva, crea una dependencia muchísimo mayor que el cigarrillo normal.

¿Qué beneficios se percibe en la salud cuando se deja de fumar?

Muchísimos. En el momento que dejamos de fumar, ya dejamos de meter monóxido de carbono en el cuerpo, con lo cual la hemoglobina se va liberando de esa sustancia y la va sustituyendo por oxígeno, lo que se traduce en más energía y mayor oxigenación. La frecuencia cardiaca y la tensión arterial también disminuye, y a los dos días comenzamos a recuperar el gusto y, al poco tiempo, el olfato. La mejoría es progresiva, en cuestión de semanas la función pulmonar mejora muchísimo y también se reduce el riesgo de tumores.

¿Cuáles son los tratamientos recomendados para abordar la adicción al tabaco?

A día de hoy existen tres tratamientos farmacológicos, pero yo recomiendo siempre que vayan acompañados de un tratamiento psicológico que aporte trucos, consejos y recomendaciones al que quiere hacer un intento serio de verdad de dejar de fumar.

El tratamiento más antiguo es la terapia sustitutiva de nicotina en todas sus formas (parches, chicles, comprimidos, etc.). Es muy eficaz y no necesita receta médica. Entonces, si alguien quiere hacer un intento por su cuenta, es una buena forma de empezar. Y luego existe el tratamiento farmacológico que, con la ayuda de un profesional, triplica las posibilidades de conseguir dejar de fumar.

Ahí están dos grandes grupos: los agotistas de los receptores nicotínicos y el bupropión, que lo usamos mucho menos porque tiene más efectos secundarios, pero que también es un fármaco válido para dejar de fumar.

El Sergas financia parcialmente estos tratamientos. Yo los recomiendo cuando alguien quiere hacer un intento serio de dejar de fumar porque la realidad es que triplica las posibilidades de conseguirlo.

Son muchas las personas que quieren dejar de fumar, ¿qué consejos les daría para empezar?

Lo primero que le diría es que lo hagan con seriedad. O sea, que no vayan a probar suerte, que hagan un intento serio de verdad. Planificar, establecer una fecha inamovible y controlar el entorno es fundamental.

Si viven rodeado de un entorno fumador, que intenten negociar con ellos y que no fumen durante una temporada para coger fuerzas y pasar ese síndrome de abstinencia que al inicio es difícil, pero luego pasado un mes es bastante fácil controlar esas circunstancias.

Además, si tienen la posibilidad de tener un médico que los acompañe en el proceso, van a triplicar sus oportunidades.

Como neumóloga, ¿qué mensaje le gustaría transmitir este Día Mundial Sin Tabaco a los fumadores?

El mejor tratamiento es la prevención. Hay que advertir a los más pequeños de no dar esa primera calada y ayudar a los que ya cayeron en la trampa.