Los sindicatos piden una reunión urgente con el conselleiro de Sanidade de Galicia

Los cuatro sindicatos que forman parte de la mesa sectorial de Sanidade (CIG, CSIF, CC.OO. y UGT) reclaman al conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, una reunión urgente para tratar la "paralización de la negociación en la mesa sectorial".

Entre sus reclamaciones está la aplicación correcta del acuerdo sellado el pasado 20 de abril. En palabras del representante de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, este es "el mejor acuerdo que se firmó en los últimos años" pero "se está aplicando de manera incorrecta", a lo que ha añadido que "hay aspectos que tenemos que hablar cómo se tienen que aplicar".

En declaraciones recogidas por Europa Press, González ha reprochado que la sanidad pública mantiene "muchos problemas", en concreto, referidos a la atención primaria, a las listas de espera y problemas de salud mental y "la capacidad de dar respuesta a esos problemas".

El representante sindical también ha denunciado que "todo está paralizado" y ha exigido al conselleiro que "respete a los trabajadores" y a "la mesa sectorial" para hablar de propuestas que "afectan al día a día de los trabajadores y mejorar sus condiciones".

En este sentido, ha pedido "respeto a los órganos de representación, a los trabajadores y medidas que permitan solucionar los problemas de la sanidad pública y, además, medidas que mejoren las condiciones de trabajo de los trabajadores. Solo así podremos solucionar los problemas que tenemos de falta de recursos humanos", ha manifestado.

Para los sindicatos, si trabajar en la sanidad pública no se hace "atractivo" no se solventarán "los problemas actuales y se cronificarán, convirtiendo en normal lo que no es normal". Ante esto, ha subrayado que el conselleiro "no puede estar callado" y, ha añadido, "tiene que hacer propuestas en el ámbito en que tiene que hacerlo: en la mesa sectorial".

Por todo ello, el representante sindical ha pedido una respuesta en 7 días, con una convocatoria para "poner encima de la mesa esta situación". En función de la respuesta, ha dicho, tomarán las medidas que estimen oportunas, aunque ha insistido en que es "fundamental que haya un cambio de rumbo" en la Consellería para mejorar "el conjunto de la sanidad pública".