Fran Saez, matrón afincado en Galicia: "Lo mejor de esta profesión son las personas"

Fran Sáez es uno de los pocos matrones hombres que ejercen en el Área Sanitaria de A Coruña y Cee, una profesión mayoritariamente ocupada por mujeres. A sus 29 años, este joven matrón alicantino, afincado en Galicia, se siente "un hombre dentro de un mundo de mujeres", aunque siempre lo dice en el mejor sentido.

Este matrón alicantino, afincado en A Coruña desde hace varios años, explica que suele presentarse a sus pacientes como matrón, aunque no tiene ningún problema en hacerlo como matrona: "Hay veces que digo que soy matrona y las pacientes me dicen 'será matrón, no matrona', y yo les respondo 'bueno, sí'", cuenta riendo.

La suya es una profesión ejercida mayoritariamente por mujeres. De hecho, comenta que en el Área Sanitaria de A Coruña y Cee actualmente solo hay dos matrones hombres. Terminó la residencia en 2021 y lleva cuatro años ejerciendo esta profesión, cuyo Día Internacional se celebra el lunes 5 de mayo.

"No se me había ocurrido hacer esta especialidad hasta que terminé la carrera de Enfermería", se sincera, añadiendo que prácticamente se enamoró de esta especialidad. "Es una profesión muy agradecida con tu trabajo. No la cambiaría por nada", cuenta este joven que ha pasado por el Hospital de Gijón, el Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera y diferentes centros de salud en el Área Sanitaria de A Coruña y Cee.

"Es un trabajo muy reconfortante, que te permite tener un contacto muy directo con etapas muy especiales en la vida de una mujer, como la adolescencia, el parto, el posparto o la menopausia" Fran Sáez, matrón en el Área Sanitaria de A Coruña y Cee

"¿Qué es lo que más te gusta de ser matrón?", le pregunto. "Es un trabajo muy reconfortante, que te permite tener un contacto muy directo con etapas muy especiales en la vida de una mujer, como la adolescencia, el parto, el posparto o la menopausia", explica. Añade que, de todas esas etapas, lo que más le gusta es asistir en los partos: "Son emocionantes, porque al final es un momento muy especial para una familia y tú puedes formar parte de ello", añade.

Solo el 7% son hombres

En el Sistema Nacional de Salud, las matronas son principalmente mujeres; de hecho, solo el 7% son hombres, lo que resalta la escasa presencia masculina en una especialidad históricamente asociada al género femenino. "Creo que el punto está en que tradicionalmente se han relacionado las profesiones de cuidados al género femenino", explica el profesional de la salud. Sin embargo, apunta que cada vez hay más hombres que se animan a hacer la especialidad: "Las cosas están cambiando, sobre todo en otras partes de España; a nivel gallego sí que noto que estamos bastante atrasados en la presencia de matronos", señala.

Además, cuenta Fran que nunca se ha sentido discriminado ser hombre:"Por lo general no noto diferencias en el trato ni con las pacientes ni con las compañeras", asegura, aunque reconoce que en ocasiones algunas pacientes, por motivos religiosos, prefieren ser atendidas por mujeres.

"La gente sigue pensando que la matrona solo atiende partos, cuando realmente nuestro trabajo incluye mucho más, como el asesoramiento en anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión sexual y acompañamiento en la lactancia materna" Fran Sáez, matrón en el Área Sanitaria de A Coruña y Cee

No obstante, para él, el mayor desafío es la falta de conocimiento sobre el alcance de la labor de la matrona. "La gente sigue pensando que la matrona solo atiende partos, cuando realmente nuestro trabajo incluye mucho más, como el asesoramiento en anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión sexual y acompañamiento en la lactancia materna", destaca Fran.

Por ello, insiste en la necesidad de visibilizar esta figura sanitaria, vital para la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida. "Mucha gente piensa que debe acudir al ginecólogo para resolver esas cuestiones, cuando las matronas también podemos resolver esas dudas", indica el matrón.

Cuando le pregunto cuántos niños ha ayudado a traer al mundo, Fran Sáez se ríe antes de responder que ya ha perdido la cuenta: "En los cuatro años de residencia fueron unos 130 niños, así que imagínate ahora…". Cada nacimiento, explica, es una experiencia distinta, y muchos de ellos vienen acompañados de anécdotas inolvidables tanto para las familias como para el personal sanitario.

"Hay veces que tenemos que atender al padre porque se desmaya de la emoción y, al final, en vez de atender a la parturienta acabas atendiendo al padre", cuenta entre risas. Estas situaciones, aunque inesperadas, reflejan la intensidad emocional de su trabajo y el grado de cercanía que la matronería implica con las familias en uno de los momentos más trascendentales de sus vidas.

"Sin duda lo mejor de mi trabajo son las personas, suelen ser muy agradecidas", señala Fran. De hecho, cuenta que una vez estaba tomando algo en una cafetería y, cuando iba a pagar, el camarero le dijo que la cuenta ya estaba pagada: "Me la habían pagado una pareja con su bebé, a los que había asistido en el parto hace meses. La verdad es que encontrarse cosas así es muy bonito", concluye.