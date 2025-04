Valeria Freijedo, nutricionista gallega, sobre el consumo de bollería en niños: "Lo ideal sería educar, no únicamente prohibir"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso importante para fomentar una alimentación más saludable en los centros educativos. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, por el que prohíbe servir bebidas azucaradas y bollería en los comedores escolares de España y Galicia.

El texto elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con otros cuatro ministerios más como componentes, persigue un claro objetivo: impulsar el consumo diario de frutas y verduras frescas, de legumbres, de pescado, de carne de calidad, a la vez que limita los alimentos ultraprocesados, los preparados cocinados o el exceso de frituras.

Adiós a las bebidas azucaradas y bollería

Según destacó el ministro Pablo Bustinduy, esta nueva normativa va a garantizar que se sirvan cinco comidas saludables en todos los comedores escolares de España y Galicia, independientemente del nivel educativo. Entre las medidas más destacadas, también se prohíbe la venta de bebidas azucaradas, bebidas energéticas y bollería industrial en las máquinas expendedoras y cafeterías de los centros.

La nutricionista gallega Valeria Freijedo explica a Quincemil que esta medida busca fomentar hábitos más saludables y mejorar la salud de niños y adolescentes. En estudios poblacionales más recientes, como el Estudio Aladino 2023, se observan tasas bastante elevadas de sobrepeso y obesidad infantil, especialmente en familias con menores ingresos o recursos. Por ello, resulta positivo que este tipo de productos no estén presentes en los entornos educativos.

El real decreto indica que todos los centros escolares con comedor deben garantizar a los estudiantes un consumo diario de fruta y verdura fresca. Según informa Europa Press, al menos el 45% de la fruta y hortalizas deberán ser de temporada, para fomentar modelos de comedores más "saludables" y más "sostenibles", y reforzar la "producción local".

Además, la norma establece servir entre 1 y 3 raciones de pescado a la semana. En este contexto, también se pronuncia la nutricionista gallega Valeria Freijedo quien recuerda que no es un alimento "imprescindible" si se lleva una alimentación vegetariana o vegana.

No obstante, la experta en nutrición reconoce que hasta ahora el consumo de carne solía sobrepasar "bastante" al consumo de pescado. "Lo ideal serían más de 3 raciones de pescado a la semana para que haya un consumo menor de carne, aunque también se puede sustituir por proteínas vegetales como las legumbres".

A la hora de elegir alimentos saludables que sustituyan a la bollería industrial, Valeria Freijido apunta que los frutos secos son una excelente opción para niños mayores de 6 años y adolescentes. "Mejor si son naturales o tostados", recomienda. Otra alternativa ideal son los bocadillos más nutritivos, elaborados con pan de calidad e ingredientes como hummus, guacamole o aguacate, sustituyendo los típicos embutidos o carnes procesadas.

En un momento en el que cada vez más personas buscan mejorar su salud, la nutricionista gallega recuerda que el consumo de alimentos azucarados se relaciona con mayores tasas de sobrepeso, obesidad e incluso peor estado de salud a nivel cardiovascular tanto en personas adultas como en niños y adolescentes. "También se ha visto que han aumentado las tasas de enfermedades como la diabetes, por ejemplo".

Para reducir el consumo de este tipo de productos, que generalmente no aportan valor nutricional significativo más allá de las calorías, "lo ideal sería educar y explicar por qué no son tan recomendables y dar otras alternativas más saludables". "Pero no únicamente prohibir, porque basta que se prohíba para que se desee más. Que haya una regulación ayuda a que se fomenten alternativas más saludables".

Por otra parte, Valeria Freijido insiste en que es muy importante tener una rutina de vida saludable desde la infancia, "pues empezarla en la edad adulta es más complejo". "Lo ideal es hacer a los niños partícipes, explicarles qué es un plato saludable, qué alimentos lo componen y preparar alguna receta sencilla, como brochetas de fruta recubiertas de cacao puro".