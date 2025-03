Cinco años del confinamiento por Covid en Galicia: "Fue abrumador. Dimos todo lo que pudimos"

Era sábado, 14 de marzo, cuando en España se decretaba el estado de alarma por la pandemia de Covid. Hace ya cinco años. Unos días antes, el 4 de marzo del 2020, se detectaba en Galicia el primer caso positivo: un hombre que había viajado de Madrid hasta A Coruña y que terminó ingresado en el Chuac. Al día siguiente se detectaba el segundo caso, el de una mujer que fue trasladada al Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Xunta de Galicia El tiempo de espera para operarse en el Servizo Galego de Saúde supera los dos meses

Estos casos fueron los primeros de una pandemia que en Galicia ha llegado a contagiar hasta a 738.764 personas en los últimos cinco años, de acuerdo con los últimos datos del Sergas.

La mayor parte de ellas, 734.605, se han curado, pero en este lustro hasta 4.211 personas fallecieron por Covid en Galicia.

Así vivimos la pandemia en Galicia

Aquel marzo de 2020, lo que en un principio parecía que iban a ser dos semanas, se convirtió en un confinamiento que dejó a millones de personas en sus casas. Solo aquellos con trabajos esenciales —como los sanitarios, personal de limpieza y supermercados o transporte—, podían abandonar sus hogares unas horas al día.

Las calles de las ciudades gallegas se quedaron desiertas. En los pocos momentos en los que se podía sailr a la calle, los guantes, las mascarillas y otras medidas de protección improvisadas llamaban la atención. Ante la falta de previsión de una pandemia que pilló por sorpresa a buena parte de los gobiernos, pronto se vivió un desabastecimiento de mascarillas y otros equipos.

Dos personas caminan con mascarilla. María José López / Europa Press

Mientras, las altas cifras de contagios y fallecidos que aumentaban día a día obligaron entonces a crear hospitales de campaña. En Galicia hubo dos: ExpoCoruña en A Coruña y el Multiusos Fontes do Sar en Santiago.

Hubo que esperar a mayo para vivir la "desescalada", con muchas limitaciones antes de alcanzar la "nueva normalidad" como fronteras de municipios cerradas o toques de queda, además de las distancias de seguridad. En junio se recuperó la movilidad por todo el territorio gallego, justo a las puertas de un verano muy particular que dejó estampas como playas con semáforos que limitaban su aforo.

Para otoño, una nueva ola de contagios obligaba a retomar medidas que se extendieron hasta la Navidad, con aforos y desplazamientos limitados.

Nieves Cabo Vidal, primera gallega en recibir la vacuna en Galicia. Xunta de Galicia/David Cabezón

La vacunación no comenzaría hasta meses después, en diciembre del 2020. La primera persona vacunada en Galicia fue Nieves Cabo, residente del centro compostelano Porta do Camiño.

A lo largo del 2021 se continuó con un calendario de vacunación cada vez más extendido. Para decir adiós a las mascarillas, hubo que esperar hasta febrero del 2022.

"Era un caos"

Isabel Quintana es una de las personas que vivió en marzo del 2020 el impacto del Covid en los hospitales gallegos. Esta enfermera trabajaba entonces en una unidad de innovación del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), que horas después del anuncio del estado de alarma se cerraba.

"Era un caos. El lunes nos llaman para incorporarnos a la unidad de teleasistencia para gestionar los casos que estuvieran en sus domicilios. El martes nos formaron y el miércoles empezamos ya a trabajar", recuerda ahora, cinco años después.

"Mis compañeras enfermeras y yo dimos todo lo que pudimos" Isabel Quintana, enfermera del CHUO y presidenta de la Asgacop

En cuestión de 15 días este y otros equipos estaban ya trabajando a pleno rendimiento para atender a las personas enfermas de un virus entonces muy desconocido. "La sensación era abrumadora. Los pacientes se multiplicaban. Mis compañeras y yo dimos todo lo que pudimos", recuerda.

La enfermedad no tardó en afectar también a Isabel, que en cuestión de días se quedó afónica: "Estaba muy cansada y me tuve que quedar en casa. El 8 de abril me hicieron una PCR y di positivo. No pude trabajar más".

"Cinco años después todavía no tenemos datos oficiales de personas con Covid persistente"

Isabel es una de las personas que, cinco años después de la pandemia, tiene Covid persistente. En Galicia no existen datos oficiales sobre el alcance de esta enfermedad pero, en base a estimaciones con datos de la OMS, se calcula que podría afectar a cerca de 100.000 personas en la comunidad.

Desde hace algo más de un año, Quintana preside la Asociación Galega de Covid Persistente (Asgacop), que nació en enero del 2024 "por necesidad, para poder hablar con personas que están pasando por lo mismo que tú y ver que no te lo estás inventando".

La principal labor de la asociación es la de escuchar. "Escuchamos mucho", recalca la presidenta. También visibilizan esta enfermedad y dan apoyo y orientación sobre cómo proceder cuando se padece Covid persistente.

Asimismo, forman parte de la Red Española de Investigación en COVID persistente (REICOP) para no ser solo sujetos, sino parte activa de la investigación.

"Cada paciente de Covid persistente puede tener entre 30 y 50 síntomas diferentes" Isabel Quintana, enfermera del CHUO y presidenta de la Asgacop

A pesar de que hace ya cinco años de los primeros casos de coronavirus, a día de hoy la investigación sobre el Covid persistente no ha avanzado mucho. La presidenta explica que los síntomas varían en cada persona y que "cada paciente puede tener entre 30 y 50 síntomas diferentes".

La fatiga extrema, los síntomas de disautonomía o la afectación neurológica son, de todas formas, los más comunes.

Estos síntomas han cambiado por completo las vidas de quienes sufren esta enfermedad. Como ejemplo, Quintana destaca casos de personas que siendo plurilingües ahora no son capaces de hablar más de un idioma, o incluso el de una persona que tiene una titulación en una ingeniería y que "hace un año no podía ni sumar. Ahora está estudiando la tabla del 8".

Más allá del aspecto sanitario, esta enfermedad afecta también en otros como es el laboral. Quintana tiene la incapacidad permanente reconocida desde hace un año y, como ella, son muchas las personas que no pueden trabajar. "Muchos se han quedado sin trabajo", subraya, añadiendo que "en lo laboral y en lo económico se están viviendo auténticos dramas".

La vida personal también se ve afectada, especialmente ante los muchos prejuicios que existen todavía.

"Vives proceso de luto. Tienes que despedirte de la persona que eras antes del Covid y descubrir a una persona nueva" Isabel Quintana, enfermera del CHUO y presidenta de la Asgacop

"Hay mucha gente que sigue pensando que no estamos enfermos y que queremos una paguita. Pierdes a personas por el camino", lamenta. Además, para la propia persona que vive la enfermedad es necesario primero "un proceso de luto. Tienes que despedirte de la persona que eras antes del Covid y descubrir a una persona nueva".

También cambian los roles: "La mayoría somos mujeres, madres y cuidadoras y ahora es a nosotras a quienes nos tienen que cuidar". De todas formas, Quintana no olvida a los menores con esta enfermedad que, aunque son minoría, ven una etapa fundamental de su vida afectada.

Lo que queda tras el Covid en la sanidad gallega

La pandemia dejó muchos aprendizajes. Después de esta experiencia, Galicia cuenta con una vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias agudas que está activa todo el año para detectar precozmente virus que puedan amenazar a la salud pública. Estos datos se incorporan al sistema estatal Sivira.

Desde el Sergas señalan también que, con la pandemia, se pusieron en marcha vacunaciones que siguen activas hoy en día, junto a la posibilidad de pedir cita con la app Sergas Móbil, una plataforma de teleasistencia y equipos de enfermería de soporte de atención domiciliaria.

Ahora, cinco años después del estallido de la pandemia, 81 personas tienen Covid en Galicia de las cuales 24 están hospitalizadas.