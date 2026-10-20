La banda portuguesa PLAKA regresa a A Coruña: "Es más raro que toquemos en Lisboa que en Galicia"

Jorge 'Cientista' Carvalho, a la batería; Luis Dixe Masquete, al bajo; y Márcio Góis, a la guitarra, forman PLAKA, un trío musical portugués que transita entre las atmósferas experimentales y la energía de las actuaciones en directo.

La banda aterriza este miércoles, 21 de octubre, en el Don Giorgio Cocktail Bar de A Coruña, y lo hace desde Barcelos (Portugal) trayéndose su African Psychofunk, con una propuesta que combina psicodelia con ritmos afro y latinos. El concierto, que forma parte de su gira Euro Tour Mercancías, comenzará a las 20:00 horas en la sala coruñesa, tras su paso por O Emborra, en Santiago de Compostela.

Los tres se conocieron moviéndose por el panorama musical de la ciudad próxima a Oporto y, aunque cada uno apuesta por un estilo de música diferente, el verano de 2025 decidieron echar a andar el grupo. "Todos nos sentimos bastante bien tocando juntos. Empezamos sin redes sociales, improvisando y haciendo conciertos en salas. Ahora, un año después hemos asentado el proyecto y empezado a promocionarnos más", reconocen a Quincemil.

Para quien todavía no os conozca. ¿Cómo definís vuestro estilo musical?

Nuestra música es una mezcla de estilos tradicionales de distintas partes del mundo. Nos inspira la música psicodélica y tenemos una base bastante influenciada por la música africana. Todos los integrantes estamos relacionados de alguna manera con el continente africano. Somos tres tíos con perfiles y gustos musicales distintos, pero compartimos una misma forma de entender la música.

¿Qué supone para vosotros actuar en A Coruña?

Desde que creamos la banda, venir a Galicia ha sido algo que siempre ha surgido de forma muy natural. Esta es la segunda vez que actuamos en A Coruña y la verdad es que el público nos ha recibido muy bien. Es muy cercano, receptivo y vibrante durante los conciertos. Creo que eso marca la diferencia para cualquier artista: sentir cómo responde el público mientras estás sobre el escenario. Y aquí, en A Coruña, la verdad es que ha sido genial.

Entonces, ¿podemos decir que Galicia es vuestra segunda casa?

Cuando empezamos la banda, incluso sin tener música en las plataformas y redes sociales, estábamos tocando. Y si teníamos unos quince o veinte conciertos, cinco de ellos eran en Galicia. Por tanto, estamos acostumbrados desde el inicio a venir por aquí y no consideramos que sea el extranjero, más raro es ir a actuar a Lisboa.

¿Qué puede esperar de vuestro concierto el público coruñés?

Es la primera vez que tocamos en Don Giorgio Cocktail Bar. El público puede esperar una banda actual que funciona de forma muy cohesionada. Estamos empezando nuestra primera gira europea, en la que vamos a pasar tres semanas en la carretera y ofrecer cerca de 15 conciertos entre España, Alemania, el País Vasco y Suiza. La máquina está bien calibrada y vamos a ofrecer un directo bastante compacto, propio de una banda que está rodando y tocando noche tras noche.

Para terminar, ¿qué tema de vuestro repertorio nos recomendáis escuchar?

Nuestro tercer single 'Kitanda manda' que acaba de salir, se puede escuchar en las típicas plataformas digitales. Somos un trío instrumental y nuestra nueva canción funciona muy bien como tarjeta de visita del grupo para quienes no nos conocen.