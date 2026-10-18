Tanxugueiras celebra sus diez años de música ante más de 8.000 personas en A Coruña

El trío gallego arrancó en el Coliseum su nueva gira con el disco "O Cuarto" y una noche de colaboraciones, recuerdos y canciones coreadas por el público Te puede interesar :

El Coliseum de A Coruña se convirtió este sábado en el escenario de una celebración muy especial para Tanxugueiras. Más de 8.000 personas acompañaron a Aida, Olaia y Sabela en el concierto con el que el grupo gallego conmemoró sus diez años de trayectoria y presentó en directo su último trabajo discográfico, "O Cuarto". Una noche que sirvió tanto para mirar atrás y repasar el camino recorrido como para abrir una nueva etapa musical con el arranque de su nueva gira.

La cita reunió en un mismo escenario buena parte de los ingredientes que han definido la evolución del trío durante la última década: la música tradicional gallega, la pandeireta como elemento reconocible de su identidad y una propuesta sonora que ha ido incorporando nuevos ritmos y colaboraciones. El repertorio permitió recorrer distintas etapas de su discografía, con canciones recientes y temas que ya forman parte de la historia del grupo, en una celebración que tuvo al público coruñés como uno de sus grandes protagonistas.

El nuevo disco, "O Cuarto", centró buena parte de una actuación concebida para presentar esta nueva etapa sin dejar de lado las canciones que han acompañado a Tanxugueiras desde sus comienzos. Aida, Olaia y Sabela fueron alternando los nuevos temas con composiciones de sus anteriores trabajos, en un recorrido que mostró la variedad de registros que han ido incorporando a su música sin renunciar a sus raíces.

Entre las canciones que sonaron durante la noche estuvieron "Metal Mollado", "Na Noite" y "Ea Ea", que dieron paso a algunos de los temas más reconocibles de su repertorio, como "Gatinha Mansa", "Río Verde", "Hoxe, Mañá e Sempre", "Pano Corado", "Midas" y "Terra". La combinación permitió recuperar diferentes momentos de su trayectoria en una cita que, además de presentar el nuevo álbum, tenía un importante componente conmemorativo.

Una celebración compartida sobre el escenario

Uno de los elementos más destacados del concierto fue la presencia de numerosos artistas invitados, que se sumaron a Tanxugueiras para compartir una noche que trascendió la presentación de un nuevo disco. Las colaboraciones dieron protagonismo a diferentes voces y propuestas musicales, con la tradición gallega como uno de los nexos de unión, pero también con espacio para otros estilos que han ido encontrando su lugar en la evolución del grupo.

Las pandeireteiras Adelina, Baiuca y Lilaina participaron en esta cita junto a Caamaño&Ameixeiras y Lagharteiras, nombres vinculados a la música de raíz que compartieron protagonismo con el trío. A ellos se sumaron María José Llergo, Juancho Marqués y Valeria Castro, que ampliaron la variedad de registros musicales de una noche en la que las colaboraciones ocuparon un lugar destacado.

El baile también tuvo su espacio en el Coliseum, con las intervenciones de Fran Sieira y Artur Puga. Su participación completó una propuesta en la que la música y el movimiento se integraron en la celebración del décimo aniversario, con diferentes formas de acercarse a la tradición y de llevarla a nuevos escenarios.

La sucesión de invitados convirtió el concierto en un recorrido colectivo por las influencias, los encuentros y las complicidades que forman parte del universo musical de Tanxugueiras. Más allá de la presentación de "O Cuarto", la actuación sirvió para reunir sobre las tablas a artistas de distintas procedencias y estilos, en una noche que puso el foco en la capacidad de la música tradicional para dialogar con otras propuestas.

El público, parte de la celebración

El aniversario también reservó momentos para implicar directamente a las más de 8.000 personas que acudieron al Coliseum. Uno de ellos llegó cuando las tres integrantes de Tanxugueiras invitaron a todo el público a cantar el tradicional "Parabéns para ti", incorporando al auditorio a una celebración que tenía como protagonistas los diez años de trayectoria del grupo.

La participación de los asistentes encajó con el carácter especial de una actuación que combinó el repaso a su discografía con el inicio de una nueva gira. La presencia de seguidores de distintas etapas permitió reunir canciones que han acompañado al trío durante su recorrido y nuevas composiciones con las que sus integrantes abren ahora otro capítulo de su carrera.

Otro de los momentos destacados llegó con la invitación a los productores de sus discos, Isaac Palacín, Iago Pico y Pedro Pascual, que subieron al escenario para interpretar junto a Aida, Olaia y Sabela el tema "Glasgow". Su presencia puso el acento en el trabajo que hay detrás de la evolución sonora del grupo y en la importancia de quienes han participado en la construcción de su identidad musical a lo largo de estos años.