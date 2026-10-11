Actuación de ItaloBrothers durante el festival One Dance, celebrado este sábado en el Puerto de A Coruña Quincemil

One Dance desata la locura en el Puerto de A Coruña al ritmo de ItaloBrothers, Lasgo y Safri Duo

El Puerto de A Coruña se convirtió este sábado en una gran pista de baile con la celebración de One Dance, una cita musical enmarcada en el ciclo SON&MAR que reunió a los amantes de los grandes éxitos del dance de las últimas décadas. La música, la nostalgia y un público entregado marcaron una noche en la que no faltaron los cánticos, los saltos y los recuerdos.

El ambiente acompañó durante toda la velada, con asistentes que corearon algunas de las canciones más conocidas de los años 90 y 2000 y que disfrutaron de las actuaciones de ItaloBrothers, Lasgo y Safri Duo, tres de los grandes protagonistas del cartel. Las sesiones de DJ entre los conciertos también contribuyeron a mantener la fiesta durante toda la tarde-noche.

ItaloBrothers desató la euforia con "Stamp On The Ground"

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la actuación de ItaloBrothers. El grupo consiguió conectar con el público desde el escenario, especialmente cuando sonaron algunos de sus temas más reconocibles.

Su cantante, Metten, se enfundó la camiseta verde del Deportivo de A Coruña, un guiño al equipo coruñés que despertó la complicidad de los asistentes y que precedió a uno de los momentos más esperados de la velada.

La euforia se desató con Stamp On The Ground, una canción especialmente conocida entre los aficionados deportivistas por sonar habitualmente en el estadio de Riazor. El público saltó, cantó y acompañó el ritmo de un tema que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Durante la actuación también sonaron canciones como Replay y Sarà perché ti amo, que contribuyeron a mantener el ambiente festivo en el recinto portuario.

Lasgo recuperó los grandes éxitos de los 2000

Tras ItaloBrothers llegó el turno de Lasgo, que continuó el recorrido musical por algunos de los grandes éxitos del dance europeo.

El público volvió a cantar y bailar con temas como Something y Alone, dos de las canciones más reconocidas del proyecto musical belga, que transportaron a muchos asistentes a los primeros años de la década de los 2000.

La actuación mantuvo la energía de una noche marcada por la conexión entre los artistas y los asistentes, que respondieron con entusiasmo a los temas más conocidos del repertorio.

Safri Duo puso el ritmo de la nostalgia con "Played-A-Live"

Otro de los momentos más esperados llegó con Safri Duo, el dúo danés conocido por su particular combinación de percusión y música electrónica.

Su actuación recuperó los sonidos del trance y el dance que marcaron una época, con especial protagonismo de Played-A-Live, uno de sus mayores éxitos internacionales.

El tema volvió a sonar ante un público que acompañó el ritmo de las percusiones y revivió algunos de los recuerdos asociados a esta canción.

Los DJ mantuvieron la fiesta entre las actuaciones

La música no se detuvo entre los conciertos de ItaloBrothers, Lasgo y Safri Duo. Los DJ Rob, Mark Deluxe y Javi Lista se encargaron de mantener el ambiente festivo con sus sesiones, que hicieron bailar al público durante los cambios de actuación.

De esta forma, One Dance ofreció una tarde-noche de música prácticamente ininterrumpida, en la que los grandes éxitos del dance se combinaron con las sesiones de los DJ.