Son&Mar reúne a 15.000 personas en A Coruña en un nuevo fin de semana de música en el puerto

15.000 personas disfrutaron este fin de semana de la música y las actividades de Son&Mar en A Coruña. El ciclo, que continúa durante los próximos días en el muelle Calvo Sotelo, reunió a miles de personas en dos jornadas marcadas por la música urbana, los artistas gallegos y las sesiones de DJ.

El viernes, el puerto coruñés comenzó a llenarse desde última hora de la tarde con una nueva edición de Son&Mar, que tuvo como una de sus grandes protagonistas a L0rna. La artista murciana se subió al escenario alrededor de las 23:00 horas para interpretar algunos de sus temas más conocidos, como Golfas de verdad, Marimandona o La Sacapuntas, uno de los momentos más coreados de la noche.

Antes y después de su actuación, los DJ sets y las private party jam de Juanma Martínez, Sistema, Pau Llovera y Sote alargaron la fiesta hasta la madrugada, que continuó después en la sala Pelícano.

El sábado fue el turno de Tréboa Sonora, una jornada dedicada a la música gallega que volvió a llenar el recinto del puerto. Por el escenario pasaron artistas como Lg1do, Monoulious Dop, The Rapants y Galician Army, además de Fran da Pedreira y Rafa Astray.

Uno de los momentos más esperados llegó con Lg1do, que con solo 18 años se ha convertido en uno de los nombres jóvenes de referencia de la música gallega. El artista de Santa Comba presentó parte de su nuevo disco, Sobresaliente, y repasó canciones como Non me culpes, Darche o Frente a Frente.

The Rapants llena el puerto

Ya por la noche, a las 22:45 horas, The Rapants tomaron el escenario ante un recinto lleno. El grupo de Muros hizo bailar al público con temas como Máis Bicos Que Rosas, Blaster W4u y Corasón como un after.

La música gallega compartió protagonismo durante la jornada con Galician Army, otro de los nombres que puso el broche a una tarde-noche marcada por los ritmos electrónicos y urbanos.

El ciclo Son&Mar todavía tiene por delante una semana de programación en A Coruña. El próximo viernes 9 de octubre llegará la Bresh XXL by Bacardí & Cola, de 18:00 a 02:00 horas, mientras que el sábado 10 será el turno de One Dance, un tardeo dedicado a los grandes éxitos de la música dance de los 90, los 2000 y los 2020.

Son&Mar terminará el domingo 11 de octubre con Wake Up! Weekend, una jornada dedicada a la electrónica y el house.