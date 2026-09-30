Passenger actuará en Santiago de Compostela en marzo de 2027: es su primer concierto en Galicia

Michael David Rosenberg, conocido como Passenger, dará un concierto en Santiago de Compostela el 31 de marzo de 2027. El artista británico visitará por primera vez Galicia de la mano del Ciclo Maresía para presentar en directo su nuevo álbum, Wild Love, que saldrá a la luz el próximo mes de noviembre.

El cantante toma su apodo de la banda de folk-rock que cofundó y de la que fue vocalista principal. El grupo se separó y el cantante mantuvo Passenger como su nombre artístico para continuar con su carrera en solitario, que lo ha llevado a subirse a escenarios de todo el mundo tras ganarse un público fiel actuando en la calle y en pubs.

Ahora, el artista llega a Santiago de Compostela para ofrecer un concierto el 31 de marzo del próximo año en el Palacio de Congresos. Las entradas salen a la venta este viernes desde las 12:00 horas en la web oficial del ciclo de conciertos.

El cantante que convirtió Let Her Go en una de las canciones más reconocibles de la última década, acumulando miles de millones de reproducciones, lanza su próximo álbum el 6 de noviembre, aunque el single It Was Gonna Be You ya se puede escuchar.

Wild Love es su primer álbum desde que en 2021 publicase Songs For The Drunk and Broken Hearted, que alcanzó el número 2 en el Reino Unido y entró en el Top 10 de Europa.