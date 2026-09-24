Noites do Porto Recomenda se expande por Galicia: desembarca en Vigo y suma una cita en Santiago

El nuevo ciclo Noites do Porto Recomenda continúa ampliando su mapa de conciertos para este otoño y confirma oficialmente su llegada a Vigo. La marca, nacida para extender la actividad del reconocido festival coruñés en formato de sala, consolida su expansión autonómica sumando tres nuevas citas internacionales: dos fechas en la sala Mondo Club de Vigo y una nueva parada en el Riquela Club de Santiago de Compostela.

La llegada de Noites do Porto Recomenda a la ciudad olívica estará marcada por el regreso de ELLiS·D el próximo 5 de diciembre en Mondo Club. El músico británico (alias de Ellis Dickson), que firmó el pasado mes de junio en A Coruña una de las actuaciones más aclamadas por el público y la prensa en la historia de Noites do Porto, volverá a Galicia para desplegar su propuesta de glam-punk, psicodelia y ecos góticos, plasmada en trabajos como su EP Spill. Considerado una de las revelaciones de la escena del Reino Unido, su directo destaca por su dinamismo y su carga rítmica, como pudieron comprobar los asistentes a sus conciertos en la Sala Mardi Gras (A Coruña) y Siroco (Madrid).

La segunda cita en Vigo tendrá lugar el 13 de diciembre en Mondo Club, con la actuación de EMEL (Emel Mathlouthi). La compositora y cantante tunecina-estadounidense, calificada por cabeceras internacionales como The Times o The Guardian como una figura afín a Björk por su capacidad para fusionar electrónica vanguardista y raíces tradicionales, presentará las canciones de su cuarto álbum de estudio, MRA. Reconocida internacionalmente desde que su tema Kelmti Horra se convirtiera en un himno de la Primavera Árabe —lo que la llevó a actuar en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz—, EMEL combina en su repertorio vanguard-pop, bases de clubbing, ritmos del norte de África y texturas electrónicas.

Nueva confirmación internacional en Santiago

Junto al desembarco vigués, el ciclo suma una nueva escala en el eje atlántico, concretamente en Santiago de Compostela, que se añade al concierto previamente anunciado de los británicos Temples en la Sala Capitol (16 de noviembre), donde presentarán en exclusiva en Galicia su nuevo disco, BLISS. La noche anterior, el domingo 15, el Riquela Club acogerá el directo de los estadounidenses Sharp Pins.

Liderados por Kai Slater (talentoso músico de la escena de Chicago y componente de bandas como Lifeguard o Dwaat Troupe), el trío, completado por Joe Glass y Peter Cimbalo, presentará sus nuevos trabajos: el LP Mod Mayday 23 y el EP Electric My Icebox. Su sonido, centrado en un power pop acelerado de producción lo-fi que remite a referentes como Guided By Voices, Elliott Smith, The Byrds o The Lemon Twigs, llega por primera vez a Galicia tras agotar entradas en sus anteriores visitas a salas de Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián y Zaragoza.

Con este nuevo anuncio, Noites do Porto Recomenda engrosa un cartel del que ya formaban parte dos pesos pesados de la escena musical nacional e internacional: Nacho Vegas (6 de noviembre en A Coruña), que presentará en exclusiva en la ciudad Vidas semipreciosas, y Temples (16 de noviembre en Santiago).

Las entradas para todas las citas ya están a la venta a través de Ataquilla.com, a excepción del directo de Nacho Vegas, cuyos tickets se pueden adquirir a través de Fever Up.