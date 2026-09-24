Baiuca e Íñigo Quintero actuarán en la Puerta del Sol, en Madrid, como parte del Xacobeo 2027

Baiuca e Íñigo Quintero llevarán el sello de Galicia hasta Madrid con un concierto especial y gratuito con motivo del Xacobeo 2027. La cita será este viernes, 25 de septiembre, a las 21:00 horas, en la Puerta del Sol.

El coruñés Íñigo Quintero, que publicó en octubre de 2025 su primer álbum, 'El sitio de siempre', será el encargado de representar a A Coruña en la capital. El cantautor saltó a la fama con su tema 'Si No Estás' con el que consiguió alcanzar el número uno en Spotify en España y en otros países como Alemania, Francia, Italia, Argentina o Colombia, entre otros.

Por su parte, Alejandro Guillán, conocido artísticamente como Baiuca, ha sido uno de los grandes revolucionarios de la música gallega de los últimos años. Mezclando la electrónica y la música tradicional ha llevado el folclore gallego por medio mundo y sus temas han sido versionados por grandes DJs y utilizados por gigantes como Apple.

Además, el de Catoira (Pontevedra) actuará este domingo, 27 de septiembre, en A Como como parte del festival Orballo Cultural, una propuesta que llevará al puerto coruñés cuatro maneras diferentes de entender la creación musical gallega.