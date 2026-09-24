Abraham Cupeiro y la OSG llevarán su espectáculo 'Mythos' al Coliseum de A Coruña

El Coliseum de A Coruña acogerá el próximo 29 de enero de 2027 Mythos. Un viaje a las estrellas, el espectáculo que reunirá sobre el escenario al músico gallego Abraham Cupeiro y a la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). La cita será la única fecha en España de esta producción en el formato presentado este jueves en el Palacio de la Ópera y contará con un montaje audiovisual diseñado específicamente para la ocasión.

La presentación contó con la participación del propio Cupeiro, el gerente de la OSG, Juan Antonio Cuéllar; el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro, y el director del Coliseum de A Coruña-IMCE, Francisco Javier Rodríguez Díaz.

La jornada tendrá además un formato poco habitual, ya que Mythos ofrecerá tres conciertos en el Coliseum el mismo día. Habrá dos sesiones matinales destinadas al público escolar y una tercera por la tarde dirigida al público general. En conjunto, la organización prevé que el espectáculo pueda llegar a unos 16.000 espectadores.

La cita supondrá también el regreso de Abraham Cupeiro a A Coruña después de dos años sin actuar en la ciudad. En esta ocasión lo hará acompañado por la formación sinfónica coruñesa en una propuesta que pretende unir la música de diferentes civilizaciones antiguas con una producción contemporánea.

Un viaje por las mitologías del mundo

Mythos. Un viaje a las estrellas recorre diferentes culturas y mitologías, con referencias a Grecia, Roma, Persia, India y el mundo celta. El hilo conductor será la recuperación de instrumentos ancestrales que Cupeiro lleva años investigando, reconstruyendo y tocando.

Entre ellos estarán el kárnix, una trompeta utilizada por los pueblos celtas durante la Edad de Hierro; el cornu, instrumento de viento empleado en la Antigua Roma, y el aulos, una flauta doble vinculada a la música de la Antigua Grecia. También tendrán presencia instrumentos como el ney persa, la zurna de Oriente Medio o la gaita irlandesa uilleann pipe.

Todos ellos compartirán escenario con la Orquesta Sinfónica de Galicia, creando un diálogo entre sonidos procedentes de distintas épocas y una gran formación sinfónica.

Un Coliseum convertido en un escenario inmersivo

La propuesta contará además con una producción audiovisual creada especialmente para el espectáculo en A Coruña. La iluminación, las imágenes y los diferentes elementos visuales acompañarán la interpretación musical y estarán integrados en la narrativa de Mythos.

El objetivo es que el público pueda recorrer, a través de la música y de la puesta en escena, los diferentes universos culturales que forman parte del espectáculo.

A esta producción se sumará además una novedad en el repertorio. Cupeiro incorporará dos composiciones inéditas que no fueron incluidas en el disco de Mythos y que se interpretarán por primera vez en directo durante el concierto del Coliseum.

El álbum fue grabado en los estudios Abbey Road de Londres junto a la Royal Philharmonic Orchestra y reúne parte del trabajo de investigación y recuperación de instrumentos ancestrales desarrollado por el músico gallego.

Un músico especializado en instrumentos ancestrales

Abraham Cupeiro cuenta con una colección de más de 200 instrumentos y está especializado en la recuperación y construcción de piezas musicales de diferentes épocas y culturas. Su trayectoria le ha llevado a colaborar con formaciones como la London Symphony Orchestra, la City of Birmingham Symphony Orchestra, la propia Orquesta Sinfónica de Galicia, la Real Filharmonía de Galicia o la Mahler Chamber Orchestra.

Su trabajo también ha llegado al ámbito audiovisual, con participación en producciones como Gladiator II, dirigida por Ridley Scott, y en contenidos de Netflix como Life on Our Planet.

En los últimos meses, el sonido de su kárnix también ha podido escucharse en grandes acontecimientos deportivos internacionales. El pasado abril abrió el encuentro de la Europa League entre el Celta de Vigo y el Friburgo y en marzo participó en Le Crunch, el partido del Torneo de las Seis Naciones disputado en el Stade de France de París.

La OSG se suma al proyecto

La Orquesta Sinfónica de Galicia, creada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña, será una de las grandes protagonistas de esta producción. La formación, con sede en el Palacio de la Ópera, cuenta con una trayectoria nacional e internacional y ha trabajado junto a numerosos directores y solistas. Desde la temporada 2023-2024, su director titular es Roberto González-Monjas.

Las entradas para el concierto de público general están ya a la venta a través de Mythos y Ataquilla. La actuación del 29 de enero permitirá así llevar al Coliseum una propuesta que combina música sinfónica, instrumentos recuperados de antiguas civilizaciones y tecnología audiovisual en un espectáculo de gran formato.