Galicia suma un nuevo festival este invierno: Jorge Drexler, Maldita Nerea y Depedro actuarán en Latidos Festival

Galicia sumará entre este año y el próximo una nueva cita con la música en directo. Se trata de Latidos Festival, un ciclo de conciertos que traerá a la comunidad a artistas de la talla de Jorge Drexler, Maldita Nerea o Depedro, y cuyas entradas ya se encuentran a la venta para el público.

La iniciativa se ha presentado en el Palacio de la Ópera de A Coruña con la participación de representantes de la promotora Art Music y de Banco Mediolanum como entidad patrocinadora. Según han explicado los organizadores, el propósito de este ciclo es crear un punto de encuentro entre grandes nombres del panorama nacional y un público "que busca sentir la música de forma auténtica, intensa y compartida a través de experiencias memorables".

La programación musical se extenderá entre los meses de noviembre y enero por distintos recintos de la geografía gallega. La cita arrancará con Jorge Drexler, que presentará su propuesta Tarará el próximo 21 de noviembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

Ya en el nuevo año, Depedro ofrecerá dos veladas consecutivas los días 15 y 16 de enero en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. El broche de oro lo pondrá Maldita Nerea, que se incorpora al cartel en un formato acústico diseñado para acercarse a sus canciones desde una perspectiva íntima el 30 de enero en el Auditorio del Pazo da Cultura de Pontevedra.

Durante el acto de presentación, el director de Art Music Agency, Alberto Alfonso, ha destacado la voluntad de "crear un nuevo espacio para la música en Galicia y generar propuestas culturales que aporten valor y cuenten con identidad propia". "Queremos construir un ciclo musical con personalidad, con una programación cuidada y con una clara apuesta por la calidad", ha subrayado sobre este proyecto que busca promover vivencias especiales para los espectadores.

Las entradas para los directos de Jorge Drexler y Depedro en este nuevo Latidos Festival están ya disponibles a través de la web oficial www.latidosfestival.com, mientras que los tickets para el concierto de Maldita Nerea en Pontevedra podrán adquirirse en el mismo site a partir de este viernes, 11 de septiembre