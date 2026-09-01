Tanxugueiras anuncia el grupo de pandeireteiras que serán sus teloneras en su concierto de A Coruña

A falta de poco más de un mes para el concierto de Tanxugueiras en el Coliseum de A Coruña, el trío de artistas ha desvelado este martes en sus redes sociales quiénes serán sus teloneras. Se trata del grupo de pandeireteiras Lagharteiras, que serán las encargadas de abrir el show en el recinto coruñés el próximo 17 de octubre.

"Crecimos véndoas e aprendendo delas… por iso, é un orgullo enorme poder compartir este día xuntas", afirman Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro.

Este grupo de mujeres, a punto de cumplir 20 años de trayectoria, centra su trabajo en la recuperación y divulgación de la música, cantares, instrumentos y vestimentas tradicionales de Galicia.

A través de sus voces y la percusión, Lagharteiras reinterpreta temas tradicionales que durante generaciones interpretaron las pandeireteiras y que el próximo 17 de octubre llevarán al escenario del Coliseum.

El concierto de Tanxugueiras se enmarca en su nueva gira nacional que comenzará precisamente con el concierto en A Coruña. Esta será su única cita en Galicia este año.

El espectáculo coincide además con el décimo aniversario del trío de artistas que celebra una década de trayectoria redefiniendo la música tradicional gallega.

El tour, con el que presentan su último trabajo, O Cuarto, continuará por ciudades como León, Valladolid, Madrid o Barcelona.

Las entradas para la cita en el Coliseum, ya a la venta, tienen ya varias localidades agotadas y parten de un precio de 27 euros. De hacer sold out, Tanxugueiras repetirá una imagen histórica que ya logró en su concierto de 2023, convirtiéndose en el primer grupo gallego en llenar hasta la bandera el recinto.