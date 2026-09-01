Carnaval, churrasco y Andaina Solidaria: Los Rosales tiene el plan perfecto para despedir el verano en A Coruña

Andaina solidaria, churrascada, disfraces, música en directo y hasta empanada y choripán: el 5 de septiembre, Los Rosales se prepara para una jornada en la que quedarse en casa no parece una opción

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El verano todavía no ha terminado y en Los Rosales ya tienen un plan para despedirlo por todo lo alto.

El próximo 5 de septiembre, la Plaza Elíptica de Los Rosales se transformará en el escenario del Carnaval de Verano 2026, una fiesta con estética EGB, música, comida, disfraces y actividades para disfrutar durante prácticamente todo el día.

La jornada arrancará a las 12:00 horas con una andaina solidaria, con salida desde la propia plaza y una duración aproximada de una hora.

Después para recargar energías y prepararse para la tarde: de 13:00 a 15:00 horas habrá sesión vermú con música en directo, perfecta para abrir el apetito antes de la gran churrascada.

Y es que de 15:00 a 18:00 horas serán tres horas de comer: churrasco, empanadas, criollos y choripán.

Para quienes quieran asegurarse su menú, los tickets son limitados y pueden adquirirse por adelantado a 5 euros la empanada de atún, bacalao o carne, 15 euros la costilla de cerdo para dos personas, 2,50 euros el chorizo criollo, 3 euros el choripán, además de agua y caña.

La tarde continuará con el concurso de disfraces, de 17:00 a 18:00 horas, y la fiesta seguirá hasta las 21:00 horas con una sesión tardeo y actuación musical.

Los tickets podrán comprarse por adelantado los martes 25 y jueves 27 de agosto, y los martes 1 y jueves 3 de septiembre, en el Centro Cívico, de 20:00 a 20:45 horas.

Una cita para adelantarse al carnaval de febrero y desempolvar el disfraz, reunir a la pandilla, comer bien y bailar sin mirar el reloj. Los Rosales ya tiene plan para el 5 de septiembre.