O Burgo Fest regresa a Culleredo (A Coruña) con Lg1do al frente de su cartel

Culleredo volverá a celebrar el próximo 12 de septiembre una nueva edición de O Burgo Fest, una cita gratuita que reunirá en la explanada de O Burgo diferentes propuestas de música urbana y electrónica.

El festival tendrá como cabeza de cartel a Saúl Rodríguez Maroñas, conocido artísticamente como Lg1do, uno de los nombres emergentes de la escena urbana gallega. El joven artista de Santa Comba, de 18 años, cuenta con temas como Non me Culpes o Vouche Enseñar a Amar y supera actualmente los 200.000 oyentes mensuales en Spotify.

A él se sumará la DJ riojana Noex, otra de las actuaciones destacadas de la jornada. El cartel se completa con Borja Solla, Nyan Boe, Mark Adams, Cotelo y Ariax, en una programación que combinará música urbana, electrónica y reguetón.

Dos citas musicales en septiembre

O Burgo Fest será el primero de los dos grandes eventos musicales que acogerá la localidad durante el mes de septiembre, según avanzó el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo.

"El Festival O Burgo Fest será el primero de los dos eventos principales que acogerá O Burgo. El día 18 de septiembre tendremos la oportunidad de disfrutar con el CullerRock", señaló el regidor.

El Concello espera volver a reunir a numeroso público en la explanada de O Burgo después de las celebraciones estivales de julio y agosto, prolongando así la programación musical del municipio durante el mes de septiembre.