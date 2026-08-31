El legendario Gabry Ponte llega a A Coruña el 18 de septiembre con un espectáculo de gran formato

El referente del dance europeo actuará en el puerto coruñés en el marco de Son & Mar, que ofrecerá en la ciudad herculina 12 grandes citas hasta mediados de octubre

Contenido patrocinado

Son & Mar calienta motores para arrancar una nueva edición en A Coruña. El ciclo de conciertos regresa a la ciudad herculina con una amplia programación con la que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales y musicales del noroeste peninsular.

El puerto de A Coruña acogerá durante los meses de septiembre y octubre 12 grandes citas que convertirán este privilegiado espacio frente al océano Atlántico en un lugar de encuentro para públicos de todas las edades, combinando conciertos, festivales temáticos, actividades familiares y eventos gratuitos.

Más de 30 artistas locales e internacionales pasarán por el puerto coruñés, entre ellos el referente del dance europeo: Gabry Ponte. No podía ser otro el encargado de abrir un ciclo que regresa a la ciudad herculina con mucho que ofrecer.

Consolidado como un referente que mueve masas desde los tiempos de Eiffel 65 hasta sus éxitos actuales, el italiano empezó a ejercer como DJ con tan solo 17 años. Desde entonces, y en las últimas tres décadas, no ha parado de hacer sonar su música en ciudades de todo el mundo.

La producción de Gabry Ponte es tan grande como su éxito, con numerosos sencillos publicados desde principios del siglo XXI hasta el último, Exotica, que lanzó en 2025. Precisamente, el año pasado fue el representante de San Marino en Eurovisión con Tutta l'Italia.

Italia, Austria, Francia... el DJ viaja por toda Europa haciendo disfrutar al público. Y España no es una excepción: el legendario Gabry Ponte conquista las pistas de baile del país cada vez que visita sus salas de fiesta más populares, demostrando con su conocimiento de la música por qué es mejor no perdérselo.

La actuación del italiano en Son & Mar no será una excepción. Gabry Ponte ofrecerá un espectáculo de gran formato pensado para convertir el puerto de A Coruña en una gran pista de baile y marcar el inicio de una programación de vocación internacional.

Son & Mar en A Coruña

El ciclo de conciertos ofrecerá a lo largo de casi un mes una experiencia diversa, en la que artistas consolidados convivirán con nuevas tendencias musicales y proyectos culturales que reflejan la riqueza creativa de Galicia. Son & Mar, se celebra gracias a la Deputación da Coruña y con la participación de la Xunta de Galicia mediante Concertos do Xacobeo, reunirá a cantantes y compositores de estilos como pop, indie, reggaetón, música urbana o electrónica.

Cada jornada responderá a un concepto diferente, convirtiendo el ciclo en una experiencia plural con públicos muy diversos. Todos ellos buscan celebrar la música junto al mar, y lo hacen en los siguientes eventos:

18 de septiembre: Gabry Ponte

19 de septiembre: Tardeo Picapop

20 de septiembre: Mundo Juego

25 de septiembre: Sacro Mestiza

26 de septiembre: Dale Flow

27 de septiembre: Orballo cultural

2 de octubre: Equis

3 de octubre: Treboa Sonora

4 de octubre: Mestizo Runner

9 de octubre: Bresh XXL

10 de octubre: One Dance Tardeo

11 de octubre: Wake Up! Festival

Las entradas para disfrutar de los eventos de pago ya están a la venta. Es el caso de la actuación de Gabry Ponte el 18 de septiembre: las localidades ya pueden adquirirse a través de este enlace. Quedan, sin embargo, muy poquitas entradas para poder pasárselo en grande con uno de los DJ más importantes del mundo.