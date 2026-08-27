Love Of Lesbian darán en A Coruña un concierto antes de su retirada temporal de los escenarios

Love Of Lesbian actuará el próximo 17 de octubre en la sala Pelícano de A Coruña. La cita, dentro de su gira de despedida El Último Verso, será su única fecha en Galicia y una de las últimas oportunidades para disfrutar de su música antes de que el grupo se tome un tiempo indefinido de descanso.

Durante el concierto, el grupo catalán hará un repaso por sus 25 años de carrera musical y a todas las historias, momentos, alegrías y penas que han hecho que sean una banda con personalidad propia y difícil de imitar.

El evento arrancará a las 21:00 horas el sábado 17 de octubre en la sala ubicada en Los Cantones de A Coruña. Las entradas saldrán a la venta este viernes 28 de agosto a las 12:00 horas en la página web oficial de la banda.

"A Coruña. No hace ni unos días que nos fuimos de Galicia y ya queremos volver. ¿Qué os parece un último baile?", señala el grupo a través de sus redes sociales anunciando la fecha del nuevo concierto en la ciudad herculina.

Santi Balmes, Jordi Roig, Julián Saldarriaga y Oriol Bonet son los cuatro integrantes de Love Of Lesbian, una banda española de indie rock fundada en 1997 y que desde entonces se ha convertido en una de las más internacionales de nuestro país. Con canciones convertidas en himnos como Incendios de nieve, Allí donde solíamos gritar o Club de fans de John Boy, no es la primera vez que dan un concierto en A Coruña. Lo hicieron en el Festival Noroeste Estrella Galicia en 2014 y en el Coliseum en mayo de 2023.