El Recorda Fest de A Coruña ya tiene horarios: 16 conciertos repartidos en dos días

El Recorda Fest ya ha puesto hora a su cuarta edición. El festival regresará al Muelle de Batería de A Coruña los próximos 4 y 5 de septiembre con dos jornadas de música que arrancarán a primera hora de la tarde y se prolongarán hasta bien entrada la madrugada.

La organización ha publicado este viernes los horarios de los 16 conciertos que compondrán el cartel, con nombres como La M.O.D.A., Sidecars, Cali y el Dandee, Juan Magán, Taburete, Hombres G o Álvaro de Luna.

La primera jornada, el viernes 4 de septiembre, comenzará a las 15:45 horas con Pavlenha. A continuación será el turno de Mafalda Cardenal, antes de las Recorda Sessions, que arrancarán a las 18:30 horas. La recta final de la noche reunirá a algunos de los platos fuertes del cartel: Sidecars, a las 21:00 horas; La M.O.D.A., a las 22:45; Cali y el Dandee, a las 00:40, y Juan Magán, que pondrá el broche a la jornada a las 2:15 horas.

El sábado 5 de septiembre la música empezará incluso un poco antes. Hydn será la encargada de inaugurar la jornada a las 15:30 horas, seguida de Hey Kid, Inazio y Marlon. Taburete subirá al escenario a las 20:30 horas y Hombres G lo hará a las 22:20. Ya de madrugada, Álvaro de Luna actuará a las 00:35 horas, mientras que la fiesta continuará con Modo Perreo, a las 2:00 horas, y Galician Army, que cerrará el festival a las 3:10 horas.

Todos los horarios del Recorda Fest

Viernes 4 de septiembre

15:45 horas: Pavlenha

17:00 horas: Mafalda Cardenal

18:30 horas: Recorda Sessions

21:00 horas: Sidecars

22:45 horas: La M.O.D.A.

00:40 horas: Cali y el Dandee

2:15 horas: Juan Magán

Sábado 5 de septiembre

15:30 horas: Hydn

16:40 horas: Hey Kid

17:30 horas: Inazio

18:50 horas: Marlon

20:30 horas: Taburete

22:20 horas: Hombres G

00:35 horas: Álvaro de Luna

2:00 horas: Modo Perreo

3:10 horas: Galician Army

Con la cuenta atrás ya en marcha, el Recorda Fest celebrará su cuarta edición con la intención de volver a convertir el Muelle de Batería en uno de los grandes escenarios musicales de A Coruña al final del verano. Las últimas entradas para las jornadas del viernes y el sábado, así como los abonos para todo el festival, continúan a la venta.