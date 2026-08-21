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El Recorda Fest de A Coruña ya tiene horarios: 16 conciertos repartidos en dos días
El festival se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el Muelle de Batería con artistas como La M.O.D.A., Hombres G, Juan Magán, Taburete o Álvaro de Luna
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El Recorda Fest ya ha puesto hora a su cuarta edición. El festival regresará al Muelle de Batería de A Coruña los próximos 4 y 5 de septiembre con dos jornadas de música que arrancarán a primera hora de la tarde y se prolongarán hasta bien entrada la madrugada.
La organización ha publicado este viernes los horarios de los 16 conciertos que compondrán el cartel, con nombres como La M.O.D.A., Sidecars, Cali y el Dandee, Juan Magán, Taburete, Hombres G o Álvaro de Luna.
La primera jornada, el viernes 4 de septiembre, comenzará a las 15:45 horas con Pavlenha. A continuación será el turno de Mafalda Cardenal, antes de las Recorda Sessions, que arrancarán a las 18:30 horas. La recta final de la noche reunirá a algunos de los platos fuertes del cartel: Sidecars, a las 21:00 horas; La M.O.D.A., a las 22:45; Cali y el Dandee, a las 00:40, y Juan Magán, que pondrá el broche a la jornada a las 2:15 horas.
El sábado 5 de septiembre la música empezará incluso un poco antes. Hydn será la encargada de inaugurar la jornada a las 15:30 horas, seguida de Hey Kid, Inazio y Marlon. Taburete subirá al escenario a las 20:30 horas y Hombres G lo hará a las 22:20. Ya de madrugada, Álvaro de Luna actuará a las 00:35 horas, mientras que la fiesta continuará con Modo Perreo, a las 2:00 horas, y Galician Army, que cerrará el festival a las 3:10 horas.
Todos los horarios del Recorda Fest
Viernes 4 de septiembre
- 15:45 horas: Pavlenha
- 17:00 horas: Mafalda Cardenal
- 18:30 horas: Recorda Sessions
- 21:00 horas: Sidecars
- 22:45 horas: La M.O.D.A.
- 00:40 horas: Cali y el Dandee
- 2:15 horas: Juan Magán
Sábado 5 de septiembre
- 15:30 horas: Hydn
- 16:40 horas: Hey Kid
- 17:30 horas: Inazio
- 18:50 horas: Marlon
- 20:30 horas: Taburete
- 22:20 horas: Hombres G
- 00:35 horas: Álvaro de Luna
- 2:00 horas: Modo Perreo
- 3:10 horas: Galician Army
Con la cuenta atrás ya en marcha, el Recorda Fest celebrará su cuarta edición con la intención de volver a convertir el Muelle de Batería en uno de los grandes escenarios musicales de A Coruña al final del verano. Las últimas entradas para las jornadas del viernes y el sábado, así como los abonos para todo el festival, continúan a la venta.