Recorda Fest de A Coruña

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Música

El Recorda Fest de A Coruña ya tiene horarios: 16 conciertos repartidos en dos días

El festival se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el Muelle de Batería con artistas como La M.O.D.A., Hombres G, Juan Magán, Taburete o Álvaro de Luna

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El Recorda Fest ya ha puesto hora a su cuarta edición. El festival regresará al Muelle de Batería de A Coruña los próximos 4 y 5 de septiembre con dos jornadas de música que arrancarán a primera hora de la tarde y se prolongarán hasta bien entrada la madrugada.

Álvaro de Luna

La organización ha publicado este viernes los horarios de los 16 conciertos que compondrán el cartel, con nombres como La M.O.D.A., Sidecars, Cali y el Dandee, Juan Magán, Taburete, Hombres G o Álvaro de Luna.

La primera jornada, el viernes 4 de septiembre, comenzará a las 15:45 horas con Pavlenha. A continuación será el turno de Mafalda Cardenal, antes de las Recorda Sessions, que arrancarán a las 18:30 horas. La recta final de la noche reunirá a algunos de los platos fuertes del cartel: Sidecars, a las 21:00 horas; La M.O.D.A., a las 22:45; Cali y el Dandee, a las 00:40, y Juan Magán, que pondrá el broche a la jornada a las 2:15 horas.

El sábado 5 de septiembre la música empezará incluso un poco antes. Hydn será la encargada de inaugurar la jornada a las 15:30 horas, seguida de Hey Kid, Inazio y Marlon. Taburete subirá al escenario a las 20:30 horas y Hombres G lo hará a las 22:20. Ya de madrugada, Álvaro de Luna actuará a las 00:35 horas, mientras que la fiesta continuará con Modo Perreo, a las 2:00 horas, y Galician Army, que cerrará el festival a las 3:10 horas.

Todos los horarios del Recorda Fest

Viernes 4 de septiembre

  • 15:45 horas: Pavlenha
  • 17:00 horas: Mafalda Cardenal
  • 18:30 horas: Recorda Sessions
  • 21:00 horas: Sidecars
  • 22:45 horas: La M.O.D.A.
  • 00:40 horas: Cali y el Dandee
  • 2:15 horas: Juan Magán

Sábado 5 de septiembre

  • 15:30 horas: Hydn
  • 16:40 horas: Hey Kid
  • 17:30 horas: Inazio
  • 18:50 horas: Marlon
  • 20:30 horas: Taburete
  • 22:20 horas: Hombres G
  • 00:35 horas: Álvaro de Luna
  • 2:00 horas: Modo Perreo
  • 3:10 horas: Galician Army

Con la cuenta atrás ya en marcha, el Recorda Fest celebrará su cuarta edición con la intención de volver a convertir el Muelle de Batería en uno de los grandes escenarios musicales de A Coruña al final del verano. Las últimas entradas para las jornadas del viernes y el sábado, así como los abonos para todo el festival, continúan a la venta.