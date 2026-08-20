El grupo coruñés Xacarandaina llevará por primera vez la tradición gallega al otro lado del Atlántico

A Coruña vivirá este mes uno de esos viajes que marcan una trayectoria. El grupo de música y baile tradicional Xacarandaina cruzará por primera vez el Atlántico en sus 48 años de historia para llevar el folclore gallego hasta Brasil. La expedición, formada por 29 personas, viajará entre el 27 de agosto y el 11 de septiembre para participar en varios encuentros internacionales en el estado de Rio Grande do Sul.

La formación coruñesa actuará en los festivales internacionales de Imigrante y Nova Prata y competirá además en el Campionato Mundial FIDAF Brasil 2026, que tendrá lugar entre el 2 y el 6 de septiembre dentro del Festival Internacional de Folclore de Nova Prata.

La participación de Xacarandaina surgió después de que la organización del evento conociese su trabajo en el Festival Internacional de Zamora, hace tres años. Desde entonces, la formación recibió la invitación para formar parte de esta cita internacional.

La expedición cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia, que colaboran en esta primera incursión del grupo al continente americano.

Casi medio siglo recuperando el folclore gallego

Xacarandaina nació en A Coruña en 1978 y desde entonces ha convertido la investigación y recuperación del patrimonio tradicional gallego en una de sus principales señas de identidad.

Sus integrantes han recorrido durante décadas diferentes puntos de Galicia para recuperar músicas, bailes, instrumentos, vestimentas y costumbres. Este trabajo ha permitido documentar y recuperar más de 500 bailes tradicionales.

La formación coruñesa también cuenta con una amplia experiencia fuera de Galicia. Ha participado en más de 150 festivales nacionales e internacionales y ha llevado sus espectáculos a países como Francia, Portugal, Italia, Hungría, Rumanía, Escocia, Bélgica, Eslovaquia, Ucrania o Polonia.

Al frente de la expedición estará Quique Peón, director de Xacarandaina desde 1982 y uno de los principales investigadores y divulgadores de la música y el baile tradicional gallego.

Ocho minutos para mostrar Galicia ante un jurado internacional

Uno de los grandes retos del viaje será la participación en el Mundial FIDAF. Xacarandaina tendrá que presentar diferentes programas de ocho minutos en las distintas fases de la competición, antes de la gran final prevista para el 6 de septiembre.

El repertorio permitirá recorrer diferentes lugares y estilos del folclore gallego, con piezas procedentes de municipios como Zas, Avión, Santa Comba, Padrenda, Vigo o As Nogais, entre otros.

Sobre el escenario brasileño se podrán ver muiñeiras, xotas, mazurcas, maneos y danzas ceremoniales, acompañadas por distintas muestras de la indumentaria tradicional de Galicia.

El jurado tendrá en cuenta aspectos como la interpretación, la técnica, la música, el vestuario, la propuesta coreográfica y la impresión general de cada actuación.

Xacarandaina llega además a Brasil con experiencia en este tipo de certámenes y con dos premios obtenidos en festivales internacionales fuera de España, en Francia y Hungría.

Una agenda que va más allá de los escenarios

La principal cita de la expedición será el Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, que celebra este año su 22ª edición y que reunirá a formaciones procedentes de distintos países.

Pero el calendario de Xacarandaina no se limitará a las actuaciones. El grupo participará también en actividades en las calles, encuentros con escolares, propuestas educativas, recepciones institucionales y medios de comunicación locales.

Antes, la formación coruñesa pasará por el II Festival Internacional de Folclore de Imigrante, donde compartirá programación con otros grupos internacionales.

La expedición saldrá de A Coruña durante la madrugada del 27 de agosto en dirección a Lisboa. Desde allí tomará un vuelo hasta Porto Alegre, en Brasil. La competición y las principales actividades se desarrollarán hasta el 6 de septiembre, mientras que el regreso a Galicia está previsto para el 11 de septiembre.

Será así una expedición de más de dos semanas y miles de kilómetros que permitirá a Xacarandaina afrontar uno de los grandes hitos de su trayectoria: llevar por primera vez la música, los bailes y los trajes tradicionales gallegos al otro lado del Atlántico.