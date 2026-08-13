Music for All reconoce al Festival Noroeste de A Coruña por su apuesta por la accesibilidad

El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña suma un nuevo reconocimiento tras cerrar su XXXIX edición. La Fundación Music for All ha destacado el dispositivo de medidas piloto puesto en marcha este año para mejorar la accesibilidad y facilitar que personas con diferentes necesidades pudiesen disfrutar de la programación musical.

Una de las principales novedades fue la incorporación de intérpretes de lengua de signos en ocho actuaciones. Seis de ellas tuvieron lugar en la playa de Riazor -Bomba Estéreo, Rusowsky, Echo & The Bunnymen, Sprints, Bala y Sés- y otras dos en la plaza de María Pita, las de Dorian y Yerai Cortés.

La iniciativa se completó con diferentes recursos de apoyo. Tanto en Riazor como en María Pita se habilitaron puntos de información y préstamo de material, donde los asistentes podían solicitar mochilas vibratorias, bucles magnéticos, tapones para los oídos y auriculares aislantes del sonido.

Más facilidades para acceder a la información

Las medidas de inclusión comenzaron incluso antes de llegar a los escenarios. La página web del festival incorporó una sección específica dedicada a la accesibilidad, con contenidos en lectura fácil e iconos intuitivos, además de un canal directo para resolver consultas y solicitar determinados materiales.

En los diferentes espacios de la programación también se habilitaron zonas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR), baños adaptados y mapas específicos destinados a facilitar la orientación y un uso más autónomo de los recintos.

Este conjunto de iniciativas es el que ha llevado a Music for All a reconocer al festival coruñés por avanzar hacia una experiencia cultural más abierta, cómoda y accesible para el conjunto de la ciudadanía.

El reconocimiento llega después de una edición en la que el festival reunió, según el balance municipal, a 125.000 personas durante cinco días, con más de 40 actuaciones repartidas por siete escenarios de A Coruña.