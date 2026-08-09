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Los conciertos regresan a María Pita en A Coruña con Ginebras y la coruñesa Magüi
La banda madrileña presenta nuevo disco esta noche en el escenario principal de las fiestas
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Las madrileñas Ginebras fueron las encargadas este domingo de reestrenar el escenario de María Pita, donde los conciertos vuelven a sonar en el remate de la primera semana completa de las fiestas.
La banda presenta aquí los temas de su último trabajo, Donde nada es para tanto, con el que consolidan su estilo que combina pop e indie rock.
Minutos antes de las 22:00 horas, los fans -entre ellos muchas familias con niños- comenzaban a arremolinarse en primera fila, donde colgaban carteles con títulos de canciones y alguna petición de subir al escenario.
Al grito de "Ginebras, Ginebras" calentaban motores en la previa del concierto.
El directo comenzó con canciones como Vueltas, Novio o novia o Come aquí.
También Alex Turner, una de las favoritas de los fans.
Entre canción y canción también hubo tiempo para alguna anécdota.
Aunque el grupo es de Madrid, su cantante Magüi es de A Coruña, así que la cita de esta noche era todavía más especial.
"Estoy muy muy feliz de estar aquí hoy. No os puedo explicar cuántos conciertos he visto aquí", admitió la cantante, para después confesar que se ha llegado a subir a las columnas de María Pita con la esperanza de ver el backstage de sus artistas favoritos.
La coruñesa explicó también que hoy actúan con un cambio en sus integrantes, con Cat sustituyendo a Juls a la batería.
El concierto continúa con un repaso a su repertorio y haciendo muy partícipe al público, conquistando así a quienes ya están entre sus fans y sumando algunos nuevos.
Las fiestas de María Pita continúan
Este lunes las fiestas de María Pita seguirán con una programación que se extiende hasta final de mes.
Noites de María Pita
- Lunes 10 - O Libro da Selva (infantil)
- Martes 11 - The Rapants
- Miércoles 12- Los Satélites
- Jueves 13 - Fillas de Cassandra
- Sábado 15 - Israel Fernández
Viñetas desde o Atlántico
- Del 10 al 16 de agosto. Más información
Batalla Naval
- 14 de agosto
Festival Internacional de Folclore
- Miércoles 12 – Campo da Leña
- Jueves 13 – Campo da Leña
- 14.08.2026 – Plaza de María Pita
- Sábado 15– Campo da Leña
- Domingo 16 – Plaza de María Pita
Cascarillarte
- Del 10 al 28 de agosto. Más información
Semana Clásica
- Martes 18 – Orquestra Gaos
- Miércoles 19 – Orquestra de Cámara de Galicia
- Viernes 21 – Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia
- Sábado 22 – Orquestra Sinfónica de Galicia
- Domingo 23 – Banda Municipal de Música
Romería de Santa Margarita
Tendrá lugar entre el 28 y el 30 de agosto
Fiestas de Barrio
- Del 14 al 16 – A Gaiteira
- Martes 18 – Festa da Fresa (Eirís)
- Del 19 al 21 – Castrillón (incluye Festival Rock&Roll Star el día 20, con Javier Andreu, de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible y Manuel España, de La Guardia)
- Del 21 al 23 – Sagrada Familia
- Sábado 22 – Pedralonga
Otros festivales
- Lembranza Rock – 14 y 15 de agosto (Parque Europa)
- Festival de Electrónica Coruñés – 14 y 15 de agosto (Santa Margarita)
- BeatOut - 20, 21 y 22 de agosto (Santa Margarita)
- As Noites do Parque - Judeline (miércoles 26) y Valeria Castro (jueves 27)