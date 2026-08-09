Los conciertos regresan a María Pita en A Coruña con Ginebras y la coruñesa Magüi

Las madrileñas Ginebras fueron las encargadas este domingo de reestrenar el escenario de María Pita, donde los conciertos vuelven a sonar en el remate de la primera semana completa de las fiestas.

La banda presenta aquí los temas de su último trabajo, Donde nada es para tanto, con el que consolidan su estilo que combina pop e indie rock.

Minutos antes de las 22:00 horas, los fans -entre ellos muchas familias con niños- comenzaban a arremolinarse en primera fila, donde colgaban carteles con títulos de canciones y alguna petición de subir al escenario.

Al grito de "Ginebras, Ginebras" calentaban motores en la previa del concierto.

El directo comenzó con canciones como Vueltas, Novio o novia o Come aquí.

También Alex Turner, una de las favoritas de los fans.

Público en el concierto de Ginebras en María Pita. Carmen G. Mariñas

Entre canción y canción también hubo tiempo para alguna anécdota.

Aunque el grupo es de Madrid, su cantante Magüi es de A Coruña, así que la cita de esta noche era todavía más especial.

"Estoy muy muy feliz de estar aquí hoy. No os puedo explicar cuántos conciertos he visto aquí", admitió la cantante, para después confesar que se ha llegado a subir a las columnas de María Pita con la esperanza de ver el backstage de sus artistas favoritos.

La coruñesa explicó también que hoy actúan con un cambio en sus integrantes, con Cat sustituyendo a Juls a la batería.

Concierto de Ginebras en María Pita. Carmen G. Mariñas

El concierto continúa con un repaso a su repertorio y haciendo muy partícipe al público, conquistando así a quienes ya están entre sus fans y sumando algunos nuevos.

Las fiestas de María Pita continúan

Este lunes las fiestas de María Pita seguirán con una programación que se extiende hasta final de mes.

Noites de María Pita

Lunes 10 - O Libro da Selva (infantil)

Martes 11 - The Rapants

Miércoles 12- Los Satélites

Jueves 13 - Fillas de Cassandra

Sábado 15 - Israel Fernández

Viñetas desde o Atlántico

Del 10 al 16 de agosto. Más información

Batalla Naval

14 de agosto

Festival Internacional de Folclore

Miércoles 12 – Campo da Leña

Jueves 13 – Campo da Leña

14.08.2026 – Plaza de María Pita

Sábado 15– Campo da Leña

Domingo 16 – Plaza de María Pita

Cascarillarte

Del 10 al 28 de agosto. Más información

Semana Clásica

Martes 18 – Orquestra Gaos

Miércoles 19 – Orquestra de Cámara de Galicia

Viernes 21 – Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia

Sábado 22 – Orquestra Sinfónica de Galicia

Domingo 23 – Banda Municipal de Música

Romería de Santa Margarita

Tendrá lugar entre el 28 y el 30 de agosto

Fiestas de Barrio

Del 14 al 16 – A Gaiteira

Martes 18 – Festa da Fresa (Eirís)

Del 19 al 21 – Castrillón (incluye Festival Rock&Roll Star el día 20, con Javier Andreu, de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible y Manuel España, de La Guardia)

Del 21 al 23 – Sagrada Familia

Sábado 22 – Pedralonga

Otros festivales