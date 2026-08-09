Álvaro de Luna se suma al cartel del Recorda Fest que tendrá lugar en septiembre en A Coruña

Álvaro de Luna actuará en el Recorda Fest que tendrá lugar en A Coruña los días 4 y 5 de septiembre.

El festival que se celebra en el muelle de Batería para despedir el verano contará con el cantante, que presentará precisamente sobre estas fechas su último trabajo, Azulejos.

En un adelanto de este álbum, la canción Hasta el amanecer, el artista se ha inspirado en la película Antes del amanecer (Before sunrise) grabando un videoclip por los puntos más icónicos del film en las calles de Viena.

Este último trabajo llegará con su nueva gira, dime dónde estás tour, con la que Álvaro de Luna estará en distintos escenarios, entre ellos el coruñés del Recorda, donde ya actuó en el 2024.

Los abonos para el Recorda Fest continúan a la venta por 55 euros, más gastos de gestión, a través de su web.

Cartel del Recorda

Con esta última incorporación, el Recorda Fest completa su cartel con más de una veintena de artistas.

El sábado actuarán Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Sidecars, Mafalda Cardenal, Pavlenha y las Recorda Sessions con Raúl, Natalia, Selena, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera.

El domingo, en la segunda y última jornada, los artistas que pasen por aquí serán Hombres G, Marlon, Taburete, Galician Army, Hey Kid, Hydn, Inazio y el ya anunciado Álvaro de Luna.