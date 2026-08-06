El Festival Noroeste Estrella Galicia abre el Mercado da Colleita en O Portiño, A Coruña

El Mercado da Colleita regresa al Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña convertido en un punto de encuentro de algunas de las iniciativas que están transformando el medio rural gallego en un entorno más próspero, innovador y sostenible. Una programación pensada para todos los públicos que combina divulgación, experiencias gastronómicas, creatividad y música.

El concejal de Cultura y Turismo del Concello da Coruña, Gonzalo Castro; el responsable del Mercado da Colleita, Marcos Pérez; la directora de Marketing de La Tita Rivera O Portiño, Noa Pérez, y Óscar Vales, responsable de We Sustainability, supervisaron este jueves las tareas de montaje del Mercado da Colleita en O Portiño. Castro destacó que "el Gobierno local sigue apostando por propuestas que refuerzan la identidad cultural de A Coruña y acercan a la ciudadanía experiencias vinculadas a la sostenibilidad, la creatividad y el talento del medio rural gallego".

Por su parte, Marcos Pérez, responsable del Mercado de la Cosecha, señaló que durante estos días estaremos aquí en O Portiño compartiendo un encuentro lleno actividades para todos los públicos que permiten el contacto directo entre productores de nuestro rural y consumidores".

Noa Pérez, responsable de Marketing de La Tita Rivera O Portiño, anunció que "un año más afianzamos nuestra colaboración con el Mercado de la Cosecha, en este espacio maravilloso, y hasta el día del eclipse".

Óscar Vales, de We Sustainability, adelantó que "nuestra plataforma se basa en la conciencia – acción, y para este año nuestras actividades estarán protagonizadas por talleres de autocultivo con foco en la cultura regenerativa".

Como en ediciones anteriores, el Mercado da Colleita contará con la participación de proyectos que son referencia en sus respectivos ámbitos: Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas y Horta da Lousa. Todas estas iniciativas estarán presentes con actividades como degustaciones, talleres y presentaciones, que permitirán al público conocer de cerca sus productos, valores y formas de trabajar.

El espacio contará también con la presencia de We Sustainability, que ofrecerá actividades creativas y manualidades con materiales reutilizados, enmarcadas en sus programas de concienciación y acción ambiental, pensadas especialmente para el público familiar.

Las actividades comenzarán el viernes en horario de 15:30 a 20:00 horas y, el resto de los días, hasta el 12 de agosto, de 12:00 a 20:00 horas. Para consultar los horarios concretos de algunas de las actividades, habrá un punto de información de Estrella Galicia en O Portiño. Las degustaciones y los talleres requerirán inscripción previa presencial en dicho espacio.

En este contexto, también habrá actuaciones musicales. DJMIL actuará el viernes 7 de agosto de 16:00 a 19:00 horas; Sofie Peries, el sábado 8 de agosto de 12:00 a 15:00 horas, y Saya DJ de 16:00 a 19:00 horas; y el domingo 9 de agosto será el turno de Rey DJ, de 12:00 a 13:30 horas; La Yaya DJ, de 13:30 a 15:00 horas; y Monkey Mambo Club, de 16:00 a 19:00 horas.

Una iniciativa de impacto positivo

El Mercado da Colleita es una iniciativa de impacto positivo impulsada por Hijos de Rivera, cuyo propósito es contribuir activamente a la transformación del medio rural en un entorno más próspero y sostenible. A lo largo de más de diez años, el proyecto ha promovido ejemplos reales de artesanos y productores rurales que, mediante modelos de gestión y de negocio innovadores, demuestran que esta visión de futuro no solo es necesaria, sino también viable y diferencial.

La propuesta del Mercado da Colleita se articula a través de acciones de investigación, concienciación y divulgación, con las propias iniciativas rurales como protagonistas e inspiración para el cambio que nuestro entorno necesita.