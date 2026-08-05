Dorian abre por todo lo alto una nueva edición del Festival Noroeste en A Coruña

El Festival Noroeste Estrella Galicia comenzó este miércoles su edición de 2026 por todo lo alto con Dorian como plato fuerte de la primera jornada que congregó a cientos de personas en los cinco escenarios que acogieron las 16 actuaciones de este miércoles. La banda catalana es uno de los directos más esperados de la edición, en una ciudad que tiene un largo historial con este grupo indie.

La plaza de Azcárraga, el Campo de la Leña, el parque de Santa Margarita, el castillo de San Antón —este año fuera del monumento— y la plaza de María Pita fueron los escenarios protagonistas de este primer día de festival.

La cantante gallega Law fue la encargada de dar el pistoletazo de salida al festival, a las 13:00 horas, en la plaza de Azcárraga. Poco después llegó el turno de Colorado, a las 14:00 horas, en el Campo de la Leña. La formación de rock, fundada en A Coruña, jugaba en casa y consiguió congregar a seguidores y curiosos en la plaza, pese a lo temprano del horario.

Ya por la tarde llegó el turno de David Regueiro Trío con Pablo Castaño en Azcárraga, mientras de manera simultánea la música sonaba en Santa Margarita con Freestyle People & Gallos del Norte. Este último grupo forma parte de un proyecto social de música urbana con ritmos de hip hop que ponen la nota más inclusiva a esta edición del festival, que ha introducido como novedades varias acciones de accesibilidad para el público.

Greasy Belly, Anna Andreu y Orquesta Invisible fueron otros de los nombres que fueron llenando la agenda del primer día del Noroeste.

En el escenario principal de las fiestas, el de María Pita, Ángel Stanich fue el encargado de inaugurar los conciertos.

Su estilo entre rock y pop psicodélico conectó de manera instantánea con el público que comenzaba a llenar la plaza y que desde primera fila coreaba con él las letras de Os Traigo Amor, uno de sus últimos temas del álbum Por La Hierba. El concierto continuó con canciones como Un día épico, en una tarde también muy especial en María Pita en la que el cantante bajó del escenario para acercarse a los asistentes.

Ángel Stanich junto al público en María Pita. CGM

A la misma hora, en Campo da Leña sonaba Greasy Belly mientras que media hora más tarde se subía al escenario de Santa Margarita la Orquesta Invisible.

María Pita corea con Dorian los éxitos de una generación

Y a medida que el sol se despedía de la ciudad, las luces del escenario de María Pita se encendían para recibir a Dorian.

La de la banda es una de las actuaciones más esperadas del festival, en una ciudad que tiene un estrecho vínculo con los catalanes y que conoce bien su música.

Este quedó patente en cuanto empezaron a sonar los primeros acordes de Los amigos que perdí.

Con una de sus canciones más míticas, la banda catalana arrancaba un nuevo concierto ante el público coruñés.

La isla dio paso a Paraísos artificiales y los de Dorian llevaron a María Pita desde el amanecer hasta la caída del sol haciendo repaso a los grandes éxitos de sus dos décadas de trayectoria.

La primera noche del Noroeste terminará con Agoraphobia a las 23:00 horas en Campo da Leña, Bongeziwe Mabandla en Santa Margarita, Fantastic Negrito en Azcárraga, Familia Caamagno y la Orquesta do Quince en María Pita y, para concluir, Frankie & The Witch Fingers en Campo da Leña.

El festival continúa hasta el domingo 9 de agosto

El Festival Noroeste 2026 continúa hasta el próximo domingo. Además, del 6 al 9 de agosto los Jardines de Méndez Núñez acogerán los espectáculos del 'Noroestiño', pensados para el público familiar y Xosé A. Touriñán y David Perdomo serán los encargados de poner el broche al festival con el espectáculo 'Amoriños' en el parque de Santa Margarita.

Público en la primera jornada del Festival Noroeste 2026 en María Pita. Carmen G. Mariñas

Esta es la programación completa:

Jueves, 6 de agosto

Plaza de María Pita

20:00 horas – Vicente Calderón

22:00 horas – Yerai Cortés

Plaza de Azcárraga

13:00 horas – Apolo18

19:00 horas – MFC Chicken

22:00 horas – La Perra Blanco

00:00 horas – Moura

Campo da Leña

19:15 horas – Mar de Fondo

20:30 horas – MEU

23:00 horas – Tsunami Arise

01:00 horas – Ruxe Ruxe

Parque de Santa Margarita

19:00 horas – Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band

20:30 horas – Mounqup

22:00 horas – Xosé Lois Romero & Aliboria

23:30 horas – Mari Froes

Castillo de San Antón

21:00 horas – Ana Lua Caiano

Viernes, 7 de agosto

Playa de Riazor

20:00 horas – Crowded

21:00 horas – Bala

22:30 horas – Sprints

00:30 horas – Rusowsky

O Portiño

DjMil – hora exacta pendiente de ser anunciada

Sábado, 8 de agosto

Playa de Riazor

20:00 horas – Zënzar

21:00 horas – Sés

23:00 horas – Echo & The Bunnymen

01:00 horas – Bomba Estéreo

O Portiño

Sofi Peries – hora exacta pendiente de ser anunciada

DJ Saya – hora exacta pendiente de ser anunciada

Domingo, 9 de agosto

O Portiño

Rey DJ/La Yaya DJ – hora exacta pendiente de ser anunciada

Monkey Mambo Club – hora exacta pendiente de ser anunciada

Parque de Santa Margarita