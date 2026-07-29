The Rapants, Treixadura y Luar na Lubre actuarán en el XXV Guísamo Folk de Bergondo (A Coruña)

El Guísamo Folk celebrará este año su 25 aniversario con la programación más amplia desde su creación. El festival, ya consolidado como una de las citas destacadas del calendario cultural de la provincia, se celebrará el próximo 22 de agosto en el Campo da Feira de Guísamo, en Bergondo, y reunirá sobre el escenario a seis formaciones.

El cartel estará encabezado por dos de los grandes referentes de la música tradicional gallega: Treixadura y Luar na Lubre. La primera llevará al festival su repertorio basado en el canto tradicional y la música popular gallega, mientras que la segunda, considerada una de las bandas de folk celta más internacionales de Galicia, aportará su característico sonido.

Junto a ellas actuará también Radio Cos, el proyecto liderado por Quique Peón y Xurxo Fernandes, que destaca por su trabajo de recuperación y difusión de la música y la percusión tradicional gallega.

El festival también abrirá espacio a nuevas propuestas con la presencia de Alana, que fusiona el folk y la música tradicional con sonidos electrónicos, y de The Rapants, una de las bandas gallegas con mayor proyección en la actualidad, que llevará hasta Guísamo su mezcla de indie y garage.

La representación local correrá a cargo de la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo máis Amig@s, dirigida por Pedro Lamas, que pondrá el broche de identidad bergondesa a una edición muy especial.

En las próximas semanas, la organización dará a conocer los horarios de los conciertos, así como el resto de actividades paralelas que completarán la programación, entre ellas la tradicional comida popular, talleres y propuestas dirigidas al público infantil.

Desde el Concello de Bergondo confían en que esta vigésimo quinta edición vuelva a reunir a numerosos asistentes. "Intentamos, como ya hemos hecho en otras ediciones, abarcar diferentes gustos musicales y que cada persona pueda disfrutar del festival a su manera", señalan desde el gobierno local, que también agradece la implicación de los vecinos y vecinas para hacer posible una nueva edición del Guísamo Folk.