La fiesta electrónica junto al mar y DJs de renombre para vivir el eclipse de sol en A Coruña: entrada gratuita

A Coruña se prepara para vivir el próximo 12 de agosto el eclipse de Sol que tiene a la ciudad en vilo desde hace meses. Ópticas vendiendo centenares de gafas para su disfrute, llegada de cruceros con miles de visitantes y coruñeses planeando a dónde acudir para disfrutar de este increíble fenómeno meteorológico.

Un plan más se suma a las posibilidades, y es que en la cúpula de la playa del Matadero se organizará una fiesta de música electrónica "mientras el cielo se transforma", con entrada gratuita hasta completar aforo y con DJs de renombre.

"Una experiencia para recordar todavía más"

A Coruña se prepara para vivir uno de los eventos astronómicos más espectaculares del año. El próximo 12 de agosto, la ciudad será un lugar privilegiado para contemplar un impresionante eclipse de sol.

El fenómeno comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas, justo antes de la puesta de sol, ofreciendo una imagen inolvidable en la ciudad.

Para disfrutar de este momento tan especial, existen numerosos rincones desde los que contemplar el eclipse con unas vistas excepcionales. Entre los más destacados se encuentran el aparcamiento del Aquarium, la Praza do Galatea, Os Mariñeiros, la explanada del Ágora, el paseo de O Parrote, el parque de San Diego, el parque de Oza, el parque de Eirís, la plaza central de Xuxán, el edificio Sindical (Sector 7), el parque de Novo Mesoiro, el Monte de San Pedro, O Portiño, la playa de Riazor y la playa de Orzán.

Pero si eres de las personas que prefieren disfrutar de este espectáculo con buena música, hay un plan que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas del día. Wake Up Eclipse transformará el evento en una auténtica experiencia con una fiesta de música electrónica al aire libre en la Cúpula del Matadero.

El evento será gratuito y contará con la actuación del dúo británico Solardosound, Mark Richards y James Elliot, encargados de poner ritmo a una tarde inolvidable con sus mezclas de house, tech house y techno.

Junto a ellos, algunos de los nombres más destacados de la escena coruñesa como Pablo Castellanos (@caste.music), @humbedj_ , Isma B (@isma_b._), María Santiso (@maria_santiso), y Jedigru (@yeroutdj) completarán un cartel pensado para convertir el eclipse "en una experiencia para recordar todavía más".

Con entrada gratuita hasta completar aforo, Wake Up Eclipse invita a coruñeses y visitantes a vivir una tarde diferente y una forma más especial de vivir el eclipse.