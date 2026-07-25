Belén Aguilera, Juanes y Manuel Turizo encienden el Morriña Fest 2026: así fue el primer día en A Coruña

El Morriña Fest comenzó su edición de 2026 por todo lo alto. Manuel Turizo, Henry Méndez, Luck Ra y Belén Aguilera eran los cabezas de cartel de un viernes que reunió a miles de personas en el muelle de Calvo Sotelo. El colombiano protagonizó uno de los momentos más especiales de la jornada con el estreno en directo de La Guaracha (Oh Oh Oh), junto al cantante Martin White, que sorprendió al público como artista invitado.

Desde las 17:00 horas ya se dejaban ver las primeras personas recorriendo el trayecto desde la plaza de la Tabacalera, donde se sitúa el punto de acreditación del festival, hasta el puerto de A Coruña para situarse cerca de las puertas de acceso al recinto. Hacia las 18:20 horas se abrieron las puertas y los primeros asistentes comenzaron a acceder al festival, muchos de ellos ataviados con camisetas de Manuel Turizo, dejando entrever la euforia que se desataría horas después con la actuación del cantante colombiano.

El festival arrancó al filo de las 18:50 horas con Lemot y se prolongó hasta entrada la madrugada del domingo, con Henry Méndez cerrando el Escenario Ron Negrita a las 02:50 horas. Casi 8 horas de música que hicieron que el público no dejase de bailar y de pasarlo bien.

La música empezó a sonar hacia las 18:50 de la mano de Lemot, que fueron los encargados de levantar los ánimos del público. A continuación llegó el turno de Belén Aguilera con temas como Licántropo y Copiloto en el Escenario Estrella. La catalana mostró su cariño por A Coruña durante una actuación pasada por agua: "Creo que la lluvia es un buen presagio. Aquí llueve mucho. ¿La lluvia os va a parar a alguien? A mí, personalmente, no".

El Escenario Estrella Galicia contó con la actuación de otro de los artistas destacados de esta edición del festival: Luck Ra, el argentino se subía por primera vez a un escenario en la ciudad herculina y, además, cerraba su gira en España. En su repertorio no faltaron alusiones al Mundial de fútbol 2026 y su tema con el rapero Bizarrap.

También pasaron por él nombres como Juanes, el colombiano emocionó al público con un clásico que nunca pasa de moda. Hizo cantar a todo el Morriña Fest con La Camisa Negra, uno de esos temas que forman parte de la memoria de varias generaciones y sonó así en el puerto de A Coruña.

Precisamente, uno de los momentos más esperados de esta edición del Morriña era la actuación de Manuel Turizo. El artista se subió al Escenario Estrella Galicia con su cuerpo de baile, ofreciendo un intenso espectáculo de bachata. Tampoco faltaron sus grandes temas, que el público coreó como si no hubiera un mañana.

Y también hubo tiempo para el amor durante su actuación: una pareja protagonizó una pedida de mano bajo la mirada atenta del propio Turizo y el público coruñés.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando el cantante invitó a subir al escenario al artista chileno Martin White. Juntos interpretaron su colaboración La Guaracha (Oh Oh Oh), siendo el Morriña el primer escenario donde la interpretan en vivo en un concierto. "", dijo a los cientos de seguidores que asistieron con ansias a su concierto en el Escenario Estrella Galicia.

La guinda de la noche la puso Henry Méndez con temas que perduran en la memoria de toda una generación como himnos: Rayos de Sol, MI Reina y Noche de Estrellas.

El festival sigue hoy y mañana

Morriña Fest 2026 continúa este sábado y mañana domingo con un gran cartel. Lewis Potter, 9Louro, Young Miko y Myke Towers son algunos de los artistas que se subirán a los Escenarios Estrella Galicia y Ron Negrita, mientras que en el domingo en el Son Electro Repsol estarán Karras Martínez, Deer Jade, Maceo Plex y Paul Kalkbrenner. Esta es la programación completa:

Sábado 25 de julio

19:10 - 19:50 horas: Lewis Potter (Escenario Estrella Galicia)

19:50 - 20:40 horas: 9Louro (Escenario Ron Negrita)

20:40 - 21:40 horas: Hard GZ (Escenario Estrella Galicia)

21:40-22:30 horas: Junior H (Escenario Ron Negrita)

22:30 - 23:30 horas: Young Miko (Escenario Estrella Galicia)

23:30 - 00:30 horas: D.Valentino (Escenario Ron Negrita)

00:30 - 01:30 horas: Myke Towers (Escenario Estrella Galicia)

01:30 - 02:30 horas: MVRK (Escenario Ron Negrita)

Domingo 26 de julio