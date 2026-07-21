Son e Mar celebra su segunda edición en el puerto de A Coruña con doce grandes citas musicales

El Real Club Náutico de A Coruña acogió este martes la presentación de la segunda edición de Son e Mar, un ciclo musical que regresará a la ciudad entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre con doce eventos repartidos a lo largo de casi un mes. La programación reunirá a más de 30 artistas nacionales e internacionales y combinará conciertos, festivales temáticos y actividades gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades.

El puerto coruñés volverá a ser el escenario de una programación que recorrerá estilos tan diversos como el pop, la electrónica, el reggaeton, la música urbana, la música de raíz gallega o los tardeos, además de propuestas familiares y deportivas.

Durante la presentación, el promotor cultural Luis Diz explicó que el objetivo es "llegar a todo tipo de públicos" y diferenciarse del resto de festivales gallegos a través de una programación diversa. "Queremos tocar todos los estilos musicales y ofrecer doce actividades diferentes, pensadas para públicos muy distintos", señaló.

Diz destacó además que el ciclo arrancará con el DJ italiano Gabry Ponte, al que definió como "uno de los grandes nombres internacionales de la música dance", y recordó que la programación incluye tres citas gratuitas, entre ellas una jornada dedicada a las familias y otra centrada en la música gallega. "Buscamos que Son e Mar sea un referente de música diversa, abierta a todo el mundo, y que A Coruña siga consolidándose como una ciudad de referencia para la música en directo", afirmó.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, subrayó por su parte que el ciclo representa "la diversidad y la confluencia", al reunir estilos musicales, generaciones y públicos muy diferentes. "Es una programación que suma y que permite que personas con gustos muy distintos disfruten de un mismo ciclo", indicó.

Castro también puso en valor la colaboración entre las distintas administraciones y la iniciativa privada para hacer posible el proyecto y aseguró que propuestas como Son e Mar contribuyen a reforzar el papel de A Coruña como referente cultural. "Es un ciclo que, por su contenido y ambición, sería propio de ciudades mucho mayores, pero demuestra que A Coruña es una ciudad pequeña en tamaño y muy grande en dimensión cultural", añadió.

Doce citas entre septiembre y octubre

El calendario de Son e Mar Coruña arrancará el 18 de septiembre con la actuación de Gabry Ponte, uno de los nombres internacionales más destacados de la música dance. El espectáculo, concebido en gran formato, inaugurará el ciclo con la intención de transformar el puerto en una gran pista de baile. Al día siguiente, el 19 de septiembre, llegará Picapop Tardeo, una propuesta protagonizada por DJs nacionales y orientada a disfrutar de los grandes éxitos del pop español e internacional durante la tarde.

El 20 de septiembre será el turno de Mundo Juego, una jornada gratuita dirigida a toda la familia que incluirá actividades participativas, entretenimiento y propuestas culturales para niños y adultos. El 25 de septiembre aterrizará Sacro Mestiza, el proyecto del dúo de DJs y productoras Belah y Pitty Bernad, que fusiona música electrónica y flamenco tanto desde el punto de vista musical como estético.

Un día después, el 26 de septiembre, el protagonismo será para Dale Flow, una noche dedicada al reggaeton y a los nuevos géneros urbanos, especialmente pensada para el público joven. El cierre del mes llegará el 27 de septiembre con Orballo Cultural, una cita gratuita que reivindicará la música gallega y la cultura de raíz, ofreciendo protagonismo al talento local.

Ya en octubre, el día 2 se celebrará Equis, una propuesta contemporánea que ampliará la diversidad artística del ciclo con nuevas tendencias musicales. El 3 de octubre será el turno de Treboa Sonora, un festival centrado en artistas gallegos, tanto emergentes como consolidados, concebido para mostrar la variedad de géneros y el potencial del panorama musical de la comunidad.La programación continuará el 4 de octubre con Mestizo Runner, un evento gratuito que combinará música, deporte y participación ciudadana en una experiencia colectiva abierta a todos los públicos.

El 9 de octubre llegará Bresh XXL, la conocida fiesta nacida en Argentina en 2016 y considerada por sus organizadores como "la fiesta más linda del mundo". Su propuesta combinará grandes éxitos del pop, reguetón y canciones de distintas épocas. Al día siguiente, el 10 de octubre, el puerto acogerá una edición especial de One Dance Tardeo, con actuaciones internacionales centradas en la música dance de los años 90 y 2000.

El ciclo concluirá el 11 de octubre con Wake Up! Festival, una gran celebración dedicada a la música electrónica que pondrá el broche final a la segunda edición de Son e Mar Coruña.