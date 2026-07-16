Don Omar dará un concierto en Galicia el próximo verano

Dale Don Dale, Danza Kuduro o Dile son algunos de los temas que sonarán el próximo verano en Galicia, donde Don Omar acaba de anunciar que dará un concierto el 18 de julio del 2027.

Por el momento no se ha confirmado la ciudad en la que actuará el cantante, aunque sí que Galicia será una de las pocas citas españolas de su gira internacional The Last King.

Aunque ciudades como Santiago y Vigo también han concentrado en su agenda musical grandes nombres como Linkin Park, Katy Perry, Chayanne o Julio Iglesias Jr., A Coruña es la parada habitual de grandes giras nacionales o internacionales.

Por la ciudad herculina han pasado y pasarán este año artistas internacionales como Bad Gyal, Yandel, Alejandro Sanz —cuyo concierto será este mismo sábado—, Aitana, Romeo Santos y Prince Royce, entre otros. Otros ya anunciados como el de Mónica Naranjo en noviembre o el de Kase.O en enero del año que viene también hacen su única parada en Galicia en la urbe coruñesa.

Antes de recalar en cualquiera de estas ciudades, Don Omar pasará por Bilbao, Valencia, Murcia, Madrid y Málaga.

Las entradas todavía no han salido a la venta, pero el artista ya ha activado el registro para la preventa de su gira europea en su web.

Sus próximas citas serán este otoño en varias ubicaciones de Estados Unidos. En algunas como Reading, Dallas, Orlando o Miami ya ha agotado todas las entradas disponibles.

En sus conciertos estadounidenses las entradas parten de un precio de unos 90 dólares, el equivalente a 78,50 euros, aunque los precios para los conciertos que tendrán lugar en Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido o los Países Bajos, además de España, todavía no se han anunciado.

Dentro de la gira europea, que arrancará el 24 de junio del próximo año en Zúrich y terminará casi un mes después con su cita en Galicia, España es el país que más conciertos de Don Omar concentra, un total de seis.

Don Omar, o "el Rey", repasará sobre el escenario los éxitos que le han llevado a lo más alto de la música internacional y a ser un referente en el reggaetón con una trayectoria que comenzó en 2003 con su álbum debut The Last Don.

En estos 23 años, el artista ha recopilado reconocimientos como discos multi-platino, premios Latin Grammy y miles de billones de streams.

Su último trabajo, Forever King, se lanzó en el 2023 con canciones como Carcelero, Cariñito, Magdalena o Te abandonó.