Cerca de 35.000 personas disfrutaron de ocho días de Atlantic Pride en A Coruña

El pasado 12 de julio el Atlantic Pride cerró su séptima edición en A Coruña reuniendo durante ocho días a cerca de 35.000 personas. Desde la organización celebran esta cifra y cómo el evento consolida a la ciudad como "capital de la diversidad y del orgullo del noroeste peninsular".

También conocido como el "Orgullo do Norte", el festival reunió a voces del pop intergeneracional, figuras gallegas emergentes y drags.

El Atlantic Pride sumó este año más de 40 actuaciones repartidas en los escenarios de plaza de Pontevedra y los jardines de Méndez Núñez, por los que pasaron nombres como Zahara, María Isabel, Kika Lorace, Miriam Rodríguez, Ricky Merino, Jorge González o Leticia Sabater.

Además, supuso el estreno del nuevo Atlantic Drag! y sumó a DJs de referencia como Oro Jondo, Dennis Moore , DJ Licho.

Buena asistencia pese a las adversidades

La organización también destaca las cifras de asistencia en un contexto "de odio" en lugares públicos frente al que el festival "reivindicase co apoio dun público plural e das institucións e entidades colaboradoras como un dos ‘Orgullos’ de referencia que se celebran a nivel estatal nesta época do ano, sendo un espazo de celebración aberto, seguro e diverso, con coloridas propostas para todas, todos e todes".

Durante los días del festival tuvo lugar una fuerte tormenta el sábado 11 de julio y la noche anterior tuvo lugar uno de los partidos de la Selección Española en el Mundial lo que, junto a un improvisado botellón, afectó a este evento gratuito "organizado por unha asociación sen ánimo de lucro que se financia, tamén, grazas ao consumo responsable nas barras do recinto".

Desde Orgullo Coruña (Orco) celebran que pese a esto la séptima edición llegó "como un festival LGTBIQ+ consolidado, aberto e diverso, nacido para celebrar a liberdade, a visibilidade e o dereito de todas, todes e todos a vivir o espazo público con orgullo".

"Seguiremos a traballar coa vontade firme de que todas as persoas se sintan representadase benvidas, para seguir situando a nosa cidade como un referente da diversidade, a liberdade e a celebración, apostando, de novo, pola sinais de identidade desta cita xa icónica da Coruña: visibilización, inclusión, cultura, talento e diversión", afirman.