Lembranza Rock estrena un nuevo programa en A Coruña de música en gallego en los barrios

El Parque Europa acogió esta mañana la presentación de la segunda edición de Lembranza Rock, un festival impulsado por la Asociación Vecinal Oza-Gaiteira-Os Castros en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña. La cita crece este año hasta las dos jornadas y se convertirá, además, en la primera edición del nuevo programa de fomento de la música en gallego en los barrios, una nueva iniciativa del Gobierno de Inés Rey.

Los conciertos se celebrarán los días 14 y 15 de agosto. Esta confluencia crea una sinergia entre el programa festivo de la ciudad, el trabajo cultural y comunitario de la asociación vecinal y esta nueva política municipal de fomento de la música en gallego, ampliando los públicos y reforzando la presencia de la creación gallega en los barrios.

La presentación, celebrada en rueda de prensa, contó con la participación de Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo de A Coruña; Paulo Sexto, en representación de la Asociación Vecinal Oza-Gaiteira-Os Castros; Nuno Pico, líder de Grande Amore; y Xosé Manuel Pereiro, integrante de Océano Esquizo.

"Desde el Gobierno de Inés Rey queremos que la música en gallego tenga una presencia estable, visible y cercana en la programación cultural de la ciudad. Este programa nace precisamente para llevar esa creación a los barrios y para sumar el impulso municipal al trabajo de las entidades vecinales. Lembranza Rock es la mejor primera edición posible: una propuesta nacida de la comunidad, que además coincide con las Fiestas de María Pita y conecta con las Fiestas de A Gaiteira", indicó Gonzalo Castro.

Loaira: música en gallego desde los barrios

Loaira es un nuevo programa del Ayuntamiento de A Coruña, a través del área de Promoción da Lingua, orientado a favorecer la programación, la circulación y la visibilidad de la música hecha en gallego en los diferentes barrios de la ciudad.

Su primera experiencia se articula en torno a Lembranza Rock, reforzando un festival gratuito y abierto a toda la ciudadanía en el que conviven bandas consolidadas y nuevos proyectos, y haciendo coincidir la acción de promoción lingüística con la vida festiva y comunitaria de la ciudad.

En esta segunda edición, Lembranza Rock amplía su formato para ofrecer dos días de conciertos gratuitos y refuerza su apuesta por la escena gallega del punk, el rock y el metal. Entre los principales reclamos del cartel destacan Grande Amore, con una singular mezcla de electrónica, punk y rock; Ortiga, referente de la música urbana gallega; y Loita Amada, una de las bandas que mejor representa el punk rock más combativo.

El festival contará también con la presencia de Océano Esquizo, formación integrada por músicos vinculados a la historia de la escena coruñesa, y completará el cartel con Zavala, Boogies y Rapariga DJ, que cerrará la noche del sábado. La combinación de trayectorias consolidadas y propuestas emergentes ejemplifica el buen momento creativo de la música gallega y la diversidad de lenguajes que Loaira quiere contribuir a acercar a los barrios.

El Ayuntamiento de A Coruña y la Asociación Vecinal Oza-Gaiteira-Os Castros reafirman así su compromiso con la dinamización cultural de A Gaiteira, Oza y Os Castros, con la normalización lingüística y con el acceso de la ciudadanía a una programación de calidad.

La colaboración entre el calendario de las Fiestas de María Pita, las fiestas del barrio y el nuevo programa permite sumar recursos, públicos y capacidad de difusión, al tiempo que fortalece el tejido asociativo y el uso del gallego en la cultura contemporánea.

Fiestas de A Gaiteira

Lembranza Rock coincidirá con las Fiestas de A Gaiteira, que se celebrarán del viernes 14 al domingo 16 de agosto con un programa de actividades para todos los públicos. Habrá pasacalles, una feria de artesanía con espectáculos familiares, batucada, sesiones de Cascarillarte y sesión vermú en la calle de A Gaiteira.